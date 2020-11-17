Предприятия Мурманской области приглашаются на вебинар по подготовке к реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Сегодня, 17 ноября, состоится вебинар по подготовке к реализации в Мурманской области национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». К участию приглашаются представители крупных и средних предприятий (с годовой выручкой более 400 млн рублей) несырьевых отраслей экономики региона (рыболовство, обрабатывающая промышленность, транспорт, строительство, торговля).

Начало вебинара в 11.00. Для участия обязательна регистрация через организаторов мероприятия по телефонам: (8152) 486-314, Гостева Любовь Юрьевна – заместитель начальника отдела мониторинга развития отраслей экономики, совершенствования налогового регулирования Министерства экономического развития Мурманской области, gosteva@gov-murman.ru; (8152) 486-495, Коптяева Екатерина Михайловна – главный специалист отдела мониторинга развития отраслей экономики, совершенствования налогового регулирования Министерства экономического развития Мурманской области, Koptyaeva@gov-murman.ru.

Организатор – АНО Федеральный центр компетенций. Подробная информация на сайте министерства экономического развития Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, Мурманская область приступает к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» с 2021 года.