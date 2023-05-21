Предприятия Мурманской области принимают участие в выставке «InterFood Azerbaijan»

Экспортно ориентированные компании Заполярья при содействии Центра поддержки экспорта Мурманской области принимают участие в 28-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности «InterFood Azerbaijan», которая проходит в эти дни в Баку.

С выставкой ознакомились Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

На коллективном стенде Мурманской области уже в первый день выставки прошли переговоры с представителями сети магазинов, занимающихся продажей рыбы, креветок и таких эксклюзивных товаров, как устрицы.

Азербайджанская сторона заинтересована в том, чтобы расширить свой ассортимент за счёт мурманских морских ежей и северных пород рыбы.

Кроме того, состоялась встреча торгового представителя РФ в Азербайджанской Республике Руслана Мирсаяпова с представителями мурманских компаний. Он выразил готовность оказывать поддержку при налаживании сотрудничества между предприятиями Заполярья и потенциальными покупателями из Азербайджана.

Во второй день выставки стенд Мурманской области посетил представитель АО «Российский экспортный центр» в Азербайджанской Республике Нури Гулиев.

Участие мурманских компаний в международной выставке «InterFood Azerbaijan» организовал региональный Центр поддержки экспорта, оплатив расходы на аренду выставочной площади и застройку коллективного стенда, включая разработку дизайн-проекта.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в международных выставках реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru