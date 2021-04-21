Предприятия Мурманской области удостоены премии признательности «Лидер года»

В Мурманске состоялась церемония награждения премией «Лидер года». Гарантирующий поставщик электроэнергии «АтомЭнергоСбыт» совместно с правительством Мурманской области выразили признательность ключевым партнерам в реализации энергоэффективных проектов, а также организациям, которые ответственно подходят к соблюдению договорных отношений.

«Самая главная наша общая цель, ради которой работаем все мы – это обеспечение жителям Мурманской области комфортных и безопасных условий проживания. Каждый из нас на своем месте демонстрирует высокий уровень надежности: «КолАтомЭнергоСбыт» обеспечивает эффективное управление реализацией энергоресурсов, потребители – ответственно исполняют договорные обязательства. Все это помогло региону пережить непростой год пандемии, – отметила первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алёна Кузнецова на церемонии открытия.

«Мы стремимся, чтобы развитие Арктики было подкреплено появлением новых производств и стабильностью предприятий, которые работают в Мурманской области. Ценим каждого нашего клиента и нам важно создавать лучшие условия для вас», – отметил директор филиала Дмитрий Базаров, вручая награды.

Премия была присуждена 26 организациям, а также исполнительным органам государственной власти в пяти номинациях: «Стабильность», «Стойкость года», «Инновации и эффективность». «Новые горизонты и «Надежный партнер».

Среди призеров в том числе были отмечены муниципальные образования Мурманск и Полярные Зори, предприятия АО «МЭС», ГОУП «Мурманскводоканал», ПАО «ТГК-1», АО «Мурманская ТЭЦ», ООО «АтомТеплоЭлектроСеть», Мурманский филиал «Россети Северо-Запад», Мурманский филиал АО «Управление отходами».

«Мы благодарны каждому клиенту за возможность совместной работы. И очень ценим те добрые отношения, которые у нас сложились. А учрежденная премия признательности будет находить лучших клиентов, благодаря которым поддерживается надежное и стабильное состояние энергосистемы региона», – сказал генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко.

Премия «Лидер года» станет ежегодной и будет вручаться во всех регионах присутствия АО «АтомЭнергоСбыт».