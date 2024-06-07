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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.24 17:30

Предприятия производственно-пищевого кластера Мурманской области примут участие в деловых переговорах с крупными сетевыми магазинами

С 13 по 14 июня в рамках Международной выставки продуктов и потребительских товаров «Белые ночи 2024» в Санкт-Петербурге два участника производственно-пищевого кластера Мурманской области ООО «Кольский край» и ООО «МП-Группа» примут участие в деловых переговорах.

Переговоры пройдут в формате В2В, в ходе которых предприятия из Мурманской области лично проведут экспресс-презентацию для закупщиков и смогут обсудить возможные поставки своей продукции во все крупнейшие сети России.

Традиционно мероприятие объединяет на своей площадке более 1000 профессионалов розничного рынка. Именно здесь поставщики со всей России имеют возможность наладить контакты с оптовыми закупщиками и крупнейшими торговыми сетями, а ритейлеры — обновить ассортимент своих магазинов новыми товарами.

Участие предприятий Мурманской области в деловых переговорах обеспечивается региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Центр кластерного развития приглашает всех заинтересованных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сферах внутреннего и въездного туризма, пищевой и креативной отраслях, стать участниками региональных кластеров и воспользоваться различными услугами.  

Подробная информация о том, как стать участником кластера и получить другие услуги Центра, размещена на сайте. Кроме того, обратиться за консультацией к менеджеру Центра можно по телефону 8 (8152) 41-07-95.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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