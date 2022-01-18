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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.22 09:30

Предприятия региона повышают показатели благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда»

17 января о реализации в Мурманской области национального проекта «Производительность труда» на оперативном совещании в правительстве региона доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Цель нацпроекта «Производительность труда» – внедрение на предприятиях несырьевого сектора экономики системы бережливого производства и достижение за счёт этого ежегодных темпов роста производительности труда на 5%. В Мурманской области участниками нацпроекта уже стали 6 предприятий: АО «ХТК», ОАО «ОМЗ», ООО «Рыбные Мануфактуры Мурманск», АО «ММРП», АО «Электротранспорт города Мурманска», ОАО «Мурманский тарный комбинат».

«Мы планируем привлечь ещё 9 предприятий. Напомню, участие в национальном проекте – бесплатное. В проект могут войти предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, рыбное и сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля, с выручкой более 400 млн рублей и долей иностранного капитала не более 50%», – пояснила вице-губернатор.

В рамках запуска нацпроекта в 2021 году была создана региональная инфраструктура – Региональный Центр компетенций (РЦК) и «Фабрика процессов». В декабре 2021 года учебная производственная площадка «Фабрика процессов» успешно прошла сертификацию, в январе этого года состоялось торжественное открытие.

«Фабрика процессов» есть не в каждом регионе. В Мурманской области она создана, чтобы специалисты предприятий могли проходить обучение не уезжая в Москву и Санкт-Петербург. На занятиях можно попробовать себя в разных ролях. Например, руководитель становится рядовым сотрудником и работает руками, а логист видит все этапы доставки и понимает, как сделать этот процесс эффективнее», – отметила Ольга Кузнецова.

Помимо адресной поддержки предприятия-участники национального проекта могут воспользоваться рядом системных мер поддержки. Это обучение управленческого звена и льготные займы от 50 до 300 млн рублей, под 1% годовых, сроком до 5 лет.

«Самое важное – обучение. Оно проходит в лучших учебных заведениях страны. По программам «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста», – пояснила заместитель губернатора.

На предприятиях-участниках уже фиксируют положительные изменения. Так, на Оленегорском механическом заводе в качестве пилотного потока был выбран поток производства пневмоцилиндра.

«В результате переформатирования бизнес-процессов удалось добиться сокращения времени протекания процесса в 2 раза - с 57 дней до 29, увеличения  выработки в расчёте на одного сотрудника более чем в 3 раза и сокращения дистанции материального потока в 2 раза», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, чтобы принять участие в национальном проекте, нужно подать заявку на сайте производительность.рф.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435312/#&gid=1&pid=1

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