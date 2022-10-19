Предприятия региона приглашают принять участие в форуме «День экспорта Мурманской области»

27 октября в Мурманске пройдёт День экспорта Мурманской области – значимое мероприятие для регионального бизнес-сообщества, работающего в области международной торговли.

К участию приглашаются предприятия региона, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, институты развития и эксперты.

Программа Дня экспорта включает пленарное заседание, ряд секций и круглых столов для экспортеров, в том числе по особенностям работы на азиатских и ближневосточных маркетплейсах. Экспортерам расскажут о государственных мерах поддержки бизнеса в современных условиях, о возможностях развития бизнеса через международные электронные торговые площадки, а также о перспективах развития и особенностях экспорта продукции агропромышленного комплекса.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, форум проводится для содействия реализации задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт», среди которых оказание помощи региональным экспортерам в развитии торговых отношений, локализации зарубежных партнеров в России, а также создание и развитие новых контактных площадок между предприятиями региона и знакомство с актуальными мерами поддержки экспортёров.

Регистрация на форум и подробная информация доступна по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru