Предприятия региона приглашаются принять участие в спецпроекте Сколково «Путь к мировым рынкам. На 5 шагов ближе к экспорту»

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области совместно с Центром поддержки экспорта Мурманской области и Школой управления Сколково приглашают компании и индивидуальных предпринимателей региона присоединиться к спецпроекту «Путь к мировым рынкам. На 5 шагов ближе к экспорту» – серии из пяти онлайн-семинаров, где эксперты поделятся актуальными инструментами и практиками для успешного выхода на международные рынки. Участие бесплатное.

В рамках вебинаров предприниматели Заполярья получат ответы на следующие вопросы:

Как найти и выстроить отношения с локальными партнерами на зарубежных рынках?

Что необходимо для подготовки к международным мероприятиям и эффективной коммуникации с их участниками?

На что обратить внимание при формировании команды, которая разработает экспортную стратегию?

Как организовать международные расчёты, включая использование криптовалюты для безопасных и быстрых транзакций?

Онлайн-встречи будут проводиться с 21 февраля в течение пяти недель каждую пятницу в 11.00:

21 февраля – «Экспорт в новой экономической реальности»;

28 февраля – «Подготовка к международной отраслевой выставке с учётом культурных особенностей разных стран»;

7 марта – «Поиск партнёров на международном рынке»;

14 марта – «Специфика расчетов с зарубежными контрагентами»;

21 марта – Вдохновляющие кейсы выпускников программы «Экспортеры 2.0».

Приём заявок на участие в проекте – по ссылке.

Подробнее можно узнать в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону 8(8152) 48-65-37 и Центре поддержки экспорта Мурманской области по телефону 8(8152) 56-79-97.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/