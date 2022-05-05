Предприятия региона смогут получить поддержку в Фонде развития промышленности Мурманской области

Условия, на которых предприятия региона могут получить поддержку в созданном Фонде развития промышленности Мурманской области, вчера на оперативном совещании представила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

«Уже принят пакет правовых актов, необходимых для финансового обеспечения деятельности. Что касается федеральных мер поддержки в условиях санкций, сейчас оформляем необходимые документы для получения средств федерального бюджета в размере более 86 миллионов рублей. До 13 мая соглашение будет заключено», - отметила заместитель губернатора.

Потенциальные получатели поддержки: хозяйствующие субъекты, зарегистрированные не позднее 2 лет до даты обращения в фонд развития промышленности и осуществляющие виды экономической деятельности, относящихся к разделу ОКВЭД «Обрабатывающие производства».

Условия поддержки:

− период действия меры поддержки: 2022 год, кредитный договор или дополнительное соглашение к кредитному договору должны быть заключены не ранее 20 апреля 2022 года;

− размер финансовой поддержки составляет до 90 % затрат субъекта промышленности на уплату процентов по кредиту, но не более размера ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату уплаты процентов по кредитному договору;

− общий размер кредитных обязательств субъекта промышленности по кредитному договору не превышает 250 млн рублей;

− совокупный объем финансовой поддержки на одного субъекта промышленности не превышает 50 млн рублей;

− компенсация процентов осуществляется ежемесячно в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты обращения в фонд развития промышленности.



«Мы уже проводим предварительный отбор предприятий. Поэтому узнать, соответствует ли предприятие условиям предоставления поддержки, советуем сейчас», - подчеркнула Ольга Кузнецова.

В 2022 году в рамках региональных мер поддержки созданный Фонд будет осуществлять льготное кредитование на цели пополнения оборотного капитала предприятий, осуществляющих деятельность в социально-значимых отраслях экономики, в первую очередь, в пищевой промышленности.

Срок предоставления займа составит до 5 лет. Сумма займа – от 6 млн до 20 млн рублей. Процентная ставка по займу – 5% годовых.

«На реализацию региональных программ поддержки промышленности и совместных программ с федеральным фондом предусмотрено 100 миллионов из областного бюджета. По мере докапитализации Фонда линейки кредитных продуктов будут расширяться с учетом потребностей региона», - отметила вице-губернатор.

Также представлены направления поддержки, не связанные с санкциями, доступные по совместным программам займов с федеральным фондом развития промышленности: займы под 1% и 3% годовых в рамках программ «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Производительность труда».

В рамках программы «Проекты развития» льготное заёмное софинансирование предоставляется на проекты, направленные на импортозамещение, производство высокотехнологичной продукции и внедрение наилучших доступных технологий. Общий объём инвестиций по проекту должен составлять не менее 40 млн рублей, объём поддержки до 50%.

В рамках программы «Комплектующие изделия» льготное заёмное софинансирование предоставляется на проекты, направленные на модернизацию или организацию производства комплектующих изделий, повышающих уровень локализации конечной российской продукции. Объём инвестиций по проекту должен составлять не менее 25%, а объём поддержки предусмотрен до 80%.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в рамках программы «Производительность труда» льготное заемное софинансирование предоставляется на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда на промышленных предприятиях, расположенных в регионах-участниках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», куда входит и Мурманская область. Объём инвестиций по проекту должен составлять не менее 25%, а объём поддержки предусмотрен до 80%.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/