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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.24 10:00

Предприятию «Мурманскавтотранс» исполнилось 85 лет

От имени депутатов областной Думы работников и ветеранов предприятия с юбилеем и предстоящим профессиональным праздником поздравил Михаил Белошеев.

Парламентарий подчеркнул, что «Мурманскавтотранс» все эти годы обеспечивал бесперебойную перевозку пассажиров, междугородними и пригородными маршрутами надежно соединяя все города и поселки Заполярья.

- Можно с полной уверенностью говорить, что каждый житель Мурманской области хотя бы раз, но обязательно пользовался вашими автобусами. А многие тысячи северян ездят на них каждый день, - сказал депутат. - Без вашего предприятия невозможно представить современную, комфортную жизнь в Заполярье. Оно имеет огромное социальное значение. Особенно для нашего северного края, где эффективная, надёжная и стабильная работа автотранспортного комплекса – вопрос первостепенной важности.

Михаил Белошеев отметил, что этот праздник ему тоже близок, так как в своё время он проработал несколько лет в Автоколонне №1118 - был автослесарем, водителем автобуса, старшим инженером по безопасности движения.

Депутат пожелал работникам «Мурманскавтотранса» крепкого здоровья, благополучия, безаварийных поездок, а самому предприятию – дальнейшего развития и процветания и вручил награды Мурманской областной Думы.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31015/

Комментарии

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Евгений
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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