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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.25 16:00

Предприятию «Тулома» исполнилось 95 лет

По случаю юбилея в Доме культуры села Тулома состоялось праздничное мероприятие. От Мурманской областной Думы коллектив предприятия поздравил депутат Андрей Иванов.

Парламентарий отметил, что все эти годы ГОУСП «Тулома» по праву занимает место ведущего сельхозпроизводителя в Мурманской области, сохраняя высокое качество продукции и пользуясь заслуженным признанием северян.

Андрей Иванов поблагодарил работников за труд, высокий профессионализм и преданность своему делу, пожелал дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия, вручил награды Мурманской областной Думы.

Благодарственными письмами регионального парламента отмечены главный бухгалтер Валентина Безуглова, продавец продовольственных товаров Любовь Емельянова и главный механик животноводческого комплекса н.п. Лейпи Александр Петров.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32410/

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