Председатель Думы Сергей Дубовой поздравил северян с наступающим Днём работника культуры

Торжественное мероприятие, посвящённое предстоящему празднику, прошло вчера в Мурманской областной филармонии. Спикер регионального парламента отметил, что труд работников музеев и библиотек, домов творчества, музыкальных и художественных школ и других учреждений культуры заслуживает глубокого уважения.

- Вы посвятили себя великой миссии – сохранять и приумножать российское духовное наследие, приобщать новые поколения к ценностям нашей культуры, нести в этот мир прекрасные плоды творчества и вдохновения. Ваше предназначение – дарить людям радость, отрывать нас от повседневных забот, делать жизнь полной, гармоничной и яркой, - сказал Сергей Дубовой.

Депутат поблагодарил работников культуры за постоянный творческий поиск, высокий профессионализм, готовность поделиться со всеми лучшими традициями нашего края и вручил Почётные грамоты Мурманской областной Думы.

Завершила праздничный вечер концертная программа с участием народного артиста Российской Федерации Сергея Жилина и коллектива «Фонограф – Джаз-Бэнд».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29732/