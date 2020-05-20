Председатель Думы Сергей Дубовой принял участие во внеочередном заседании 49-го президиума ПАСЗР

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Парламентарии Северо-Запада России скорректировали план работы ПАСЗР на ближайшие полгода. В частности, осенью 2020 года планируется провести заседания профильных постоянных комитетов, которые переносились в связи с эпидемиологической обстановкой в регионах.

– В начале октября запланировано заседание профильного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу на базе Мурманской областной Думы. Мы уже начали подготовку к этому мероприятию. Надеемся, что все состоится в запланированные сроки, в традиционном и привычном формате.