В рамках двусторонней встречи председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложения Андрея Чибиса в изменении подхода к оценке бюджетной обеспеченности и необходимости развития любительского лова в регионе.

«Одна из важных тем, которую хотелось бы поднять — изменение подходов к оценке бюджетной обеспеченности. Мурманская область — в числе лидеров, но это не позволяет нам получать субсидии, к тому же условия Крайнего Севера несёт ряд дополнительных расходов. Просим вас поддержать нас в этом вопросе, чтобы получать выплаты из федерального бюджета. Эти средства могли бы пойти на развитие социального блока», — отметил глава региона.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что Кольское Заполярье активно развивается.

«Классический подход финансистов подразумевает, что если бюджетная обеспеченность выросла до коэффициента 1,4 и больше 1, то выделять субсидии региону не нужно. Я предлагаю изучить эту тему подробнее, потому что Мурманская область — территория Арктики, значит нужно учитывать дополнительные расходы региона. Мы стараемся в рамках комитета по бюджету и налогам проанализировать дополнительно этот вопрос, чтобы сбалансированность бюджета была выстроена на объективной основе, вопросы межбюджетных отношений позволят вам дополнительно решать социальные вопросы», — сообщил Вячеслав Володин.

Также губернатор обозначил ещё одну важную тему — поддержка любительского лова в регионе.

«Для рыбаков важно, чтобы был создан соответствующий закон. Тогда жители прибрежных населённых пунктов смогут получать дополнительные доходы, а на рынках и лавках Мурманской области появится больше рыбной продукции», — сказал Андрей Чибис.

Вячеслав Володин подчеркнул, что вопрос находится на контроле.

«Вы уже озвучивали эту важную тему, нам нужно выйти на решение, так как закон актуален для всех регионов с прибрежными территориями», — отметил председатель Государственной Думы.

Также Андрей Чибис представил потенциал Мурманской области.

«Вы сами сегодня убедились, осмотрев наш проект, что несмотря на тяжёлые времена, наша команда всегда делала главный акцент на экономическом развитии. Прежде всего, несмотря на то что в 2020 году все боролись с ковидом, мы добились решения по территории опережающего развития, которая сейчас единственная в Артике, и в которой созданы крупные проекты, в том числе проекты портов. Благодаря вашей поддержке нам удалось принять закон о самой большой в стране Арктической зоне РФ. Вложив от 1 млн рублей инвестиций, предприниматель может теперь стать резидентом АЗРФ. Сегодня Мурманская область лидирует в Арктике по количеству резидентов и созданным рабочим местам. Впервые к концу 2022 года статистика зафиксировала прирост трудоспособного населения на 4 тысячи человек. И это главная наша цель, ради которой мы бьёмся», — сообщил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что средства, которые регион получает от реализации подобных проектов, направляются на социальное развитие. Так, в регионе впервые построена новая школа, строятся еще две в Мурманске, построены детские сады и масштабные спортивные объекты.

«Это всё необходимо, чтобы жители наших городов чувствовали себя комфортнее. Мы уделили отдельное внимание благоустройству, и, конечно, молодежи. Помимо грантовой поддержки, введены специальные стипендии для талантливой молодёжи, созданы молодёжные пространства, а также семь пространств «СОПКИ.СПОРТ», чтобы наши молодые северяне могли даже в отдаленных поселках собираться и проводить время, реализовывать проекты, заниматься добровольчеством», — отметил Андрей Чибис.

Отдельным направлением губернатор выделил профориентацию.

«Важно, чтобы у ребят были объективные данные, что выбирать: учебу и работу за пределами региона, или заниматься великим делом, высокотехнологичными проектами в своем регионе и получать здесь соответствующее образование», — заключил глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru