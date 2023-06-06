Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провёл выездное рабочее совещание Совета Госдумы в Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманской области на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провёл выездное рабочее совещание с участием губернатора Андрея Чибиса и председателя правления «НОВАТЭК» Леонида Михельсона. В повестке — меры по поддержке развития отечественной промышленности, энергетики, укреплению технологического суверенитета и внедрению инноваций.

«Благодарю губернатора Андрея Чибиса и председателя правления «НОВАТЭК» Леонида Михельсона за приглашение и тёплый приём. Также выражаю признательность своим коллегам, которые посвятили этот день знакомству со стратегическим потенциалом Мурманской области. Для Кольского Заполярья Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений — масштабный проект. Для нас важно изучить вопросы правоприменительной практики, так как нами уже принят ряд законов, которые касаются энергетического комплекса России, а также производства сжиженного природного газа. Развитие таких проектов необходимо для создания новых рабочих мест и процветания экономики нашей страны. Возможно, эта тема требует принятия правовых инициатив и вынесение новых законодательных решений», — сказал Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин подчеркнул, что в Государственной Думе подготовят законопроекты по поддержке стратегических инвестиционных проектов в СПГ-отрасли. Для этого будет создана рабочая группа, которая должна в течение следующей недели проработать все предложенные инициативы, провести консультации с правительством и выйти на принятие решений. Также председатель Госдумы отметил, что данную тему необходимо взять на контроль в рамках отчётов в ГД Министра энергетики и профильного вице-премьера.

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон отметил, что отрасль нуждается в принятии ряда законодательных мер.

Кроме того, в ходе рабочего совещания обсудили вопросы развития Мурманской области, создания новых рабочих мест и подготовки кадров.

«Мурманская область на сегодня является лидером по привлечению инвестиций среди всех регионов арктической зоны. Кроме того, в Мурманской области в рекордно короткие сроки в 2020 году была создана единственная арктическая ТОР «Столица Арктики». В результате в регионе насчитывается 200 резидентов с общим объёмом инвестиций более 317 млрд рублей, которые обеспечивают создание более 11 тысяч рабочих мест», — подчеркнул председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов и отметил важность развития Мурманской области для энергетической безопасности страны.

Проработать дополнительные меры по поддержке вахтовиков и рабочих посёлков предложил глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Участники совещания также подчеркнули важность расширения подготовки по инженерным специальностям для развития российской промышленности.

В выездном рабочем совещании приняли участие первые заместители председателя ГД Александр Жуков и Иван Мельников, заместитель председателя ГД Владислав Даванков, руководители фракций Владимир Васильев («Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедливая Россия – За правду»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Алексей Нечаев («Новые люди»), председатели комитетов по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, по энергетике Павел Завальный, по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, по экономической политике Максим Топилин, по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский, член комитета по обороне Татьяна Кусайко (избрана от Мурманской области).

Также Вячеслав Володин и руководители фракций посетили Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. ЦСКМС ведет строительство и оснащение плавучих железобетонных конструкций, необходимых для заводов по сжижению и перегрузке природного газа.

«Создание такого производства в мире — сверхконкурентно и равных ему на сегодняшний день нет. Это уникальное, исключительно российское предприятие», — подчеркнул Вячеслав Володин, добавив, что ЦСКМС по параметрам можно сравнить с «Боингом», однако по количеству работающих сотрудников он также проигрывает.

Председатель Государственной Думы также отметил важность расширения подготовки инженерных специальностей для развития российской промышленности и добавил, что в это необходимо вкладываться. «Для развития таких проектов необходимо создавать условия, а для этого должны приниматься нужные законы», — сказал председатель Государственной Думы.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Центр является ключевым объектом для создаваемой в России отрасли по производству СПГ-оборудования. В настоящее время ЦСКМС ведет строительство первых двух линий сжижения на ОГТ для проекта «Арктик СПГ 2». Предусмотрено дальнейшее серийное производство подобных линий сжижения.

Фото: https://gov-murman.ru