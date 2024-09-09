Председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов: «Андрея Чибиса поддержали 73,99% избирателей. Это рекордный результат с момента восстановления института выборов губернаторов»

Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов подвел итоги проведения выборов губернатора Мурманской области.

«Явка избирателей составила 41,59%. Победителем является действующий губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис, которого поддержали 73,99% избирателей. Это рекордный результат с момента восстановления института выборов губернаторов. Я хочу выразить слова благодарности главе региона, правительству Мурманской области и правоохранительным службам за работу по подготовке и проведению важнейших выборов нашего региона Выборы прошли в спокойной обстановке – каких-либо нарушений или жалоб на несоблюдение действующего законодательства не поступало», – отметил Антон Богомолов.

Глава региона Андрей Чибис поблагодарил северян за беспрецедентную поддержку и активное участие в голосовании.

«Я хочу поблагодарить каждого северянина, который пришёл на избирательные участки или проголосовал дистанционно. Спасибо за вашу активную гражданскую позицию. Кроме того, выражаю слова благодарности представителям правоохранительного блока – безопасность на выборах была обеспечена на высшем уровне! Мы заложили крепкую основу в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить» в предыдущие пять лет и обновили план с учетом пожеланий северян. Напомню, что детально было проработано свыше 72 тысяч предложений, поступивших более чем от 25 тысяч жителей Мурманской области. Они касаются разных сфер жизни. Недавно я представил обновленную стратегию, которая получила высокую оценку жителей Мурманской области. Перед нами стоит много задач, работу над выполнением которых мы начнем незамедлительно», – подчеркнул Андрей Чибис.

В Кольском Заполярье прошло 13 избирательных муниципальных кампаний, в том числе выборы в Совет депутатов в 11 муниципальных образованиях Мурманской области. Антон Богомолов подчеркнул, что голосование в муниципалитетах региона также прошли без каких-либо нарушений. Кроме того, по избирательному округу №15 состоялись дополнительные выборы депутата Мурманской областной Думы. Общее количество замещаемых депутатских мандатов на выборах составило 139 человек, сообщило региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/