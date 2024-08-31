Мурманская область. Арктика (16+)31.08.24 15:00
Председатель Избирательной комиссии Мурманской области проверил готовность территориальных и участковых комиссий
Председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов в ходе рабочей поездки в Апатиты и Мончегорск проверил готовность территориальных и участковых избиркомов к выборам, осмотрел помещения для голосования и пообщался с коллегами.
В Апатитах осмотр избирательных участков прошёл совместно с главой администрации города Николаем Бовой. Особое внимание было уделено удобству избирателей, обеспечению безопасности и работе с избирателями старшего поколения.
Избирательные участки Мурманской области будут открыты для голосования на выборах с 8 до 20 часов 7 и 8 сентября 2024 года.
Фото: http://www.murmansk.izbirkom.ru/docs/detail.php?ID=5805
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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