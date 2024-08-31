Председатель Избирательной комиссии Мурманской области проверил готовность территориальных и участковых комиссий

Председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов в ходе рабочей поездки в Апатиты и Мончегорск проверил готовность территориальных и участковых избиркомов к выборам, осмотрел помещения для голосования и пообщался с коллегами.

В Апатитах осмотр избирательных участков прошёл совместно с главой администрации города Николаем Бовой. Особое внимание было уделено удобству избирателей, обеспечению безопасности и работе с избирателями старшего поколения.

Избирательные участки Мурманской области будут открыты для голосования на выборах с 8 до 20 часов 7 и 8 сентября 2024 года.

Фото: http://www.murmansk.izbirkom.ru/docs/detail.php?ID=5805