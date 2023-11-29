Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова провела рабочую встречу с главой г. Полярные Зори Максимом Пуховым и руководством МУП «Энергия» по вопросам тарифного регулирования на 2024 год.

МУП «Энергия» осуществляет свою деятельность в н.п. Африканда-1 и н.п. Африканда-2. На встрече обсуждались вопросы тарифного регулирования в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2024 год и особенности учёта отдельных расходов в необходимой валовой выручке.

Также были затронуты проблемные вопросы организации при осуществлении регулируемых видов деятельности и пути их решения.

Фото: https://tarif.gov-murman.ru/news/506316/#&gid=1&pid=1