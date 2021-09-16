Председатель комитета по тарифному регулированию региона посетила водозаборный комплекс и очистные сооружения села Алакуртти

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова совместно со специалистами МУП «Ресурс» посетили с рабочим визитом объекты водоснабжения, водоотведения в селе Алакуртти Кандалакшского района.

Объектами осмотра стали водозаборный комплекс, очистные сооружения, предназначенные для оказания услуг по снабжению питьевой водой, сбору и очистке канализационных стоков.

По итогам осмотра объектов представителям МУП «Ресурс» рекомендовано в рамках инвестиционной программы выполнить техническое перевооружение водозаборного комплекса, очистных сооружений, замену устаревших сетей водоснабжения, водоотведения.

Как сообщает комитет по тарифному регулированию Мурманской области, реализация мероприятий позволит сократить расходы на электроэнергию за счёт замены насосного оборудования на более энергоэкономичное, сократить потери в сетях, повысить надежность водоснабжения и качество питьевой воды, снизить количество аварий и засоров в сетях, а также уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду.