Председатель комитета по туризму Александр Елисеев представил туристический потенциал региона на VK Fest

23 июля в Сочи в лектории VK Fest от «Знания» состоялась сессия «Байкал, Алтай, Дагестан и Северное Сияние: это должен увидеть каждый».

Председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев; путешественник, организатор путешествий по Дагестану Сёма Распутин; старший менеджер проектов фонда «Озеро Байкал» Ольга Амелькина; автор и руководитель проекта «Познавай Алтай», гид-экскурсовод по Республике Алтай Айсылу Тандыянова в рамках сессии обсудили, какие уголки России стоит посетить.

Как сообщает региональный комитет по туризму, Мурманская область получила признание как лидер среди других регионов Арктической зоны РФ по туристическому потоку. Очень важно при увеличении потока сохранить и усовершенствовать качество туристских услуг. Об этом заявил Александр Елисеев.

«Поездка в Мурманскую область — это наиболее простой способ побывать в Арктике: длительность рейса из Москвы в этот регион составляет немногим более двух часов, а от Санкт-Петербурга полтора часа. На Кольском полуострове путешественники могут увидеть северное сияние не только в декабре и январе, а уже с конца августа и до апреля. Кроме того, Кольский Север — это лето с бесконечно солнечными ночами, уникальная природа и фауна, старинные поморские традиции и изумительная арктическая кухня. К примеру, беляши с крабом, морские ежи, оленина», — рассказал Александр Елисеев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/