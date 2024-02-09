Председатель комитета по туризму Мурманской области принял участие в стратегической сессии Российского союза туриндустрии

В Москве состоялась стратегическая сессия Российского союза туриндустрии. Участие в мероприятии принял председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев. Основной темой обсуждения стала туристическая инфраструктура и средства размещения.

По мнению участников, вопрос актуален для многих регионов России, так как операционное управление и нормативное регулирование туристской деятельности требует новых подходов и решений кадровых вопросов, в оказании услуг «гостевыми домами» и налогообложения.

На сессии представители региональных органов власти, Государственной думы РФ, девелоперы, институты развития, банки, гостиничные операторы и другие участники туристического рынка обсудили развитие туристской инфраструктуры в РФ, уделив внимание как государственной поддержке проектов в сфере туризма и гостеприимства, так и механизмам привлечения инвестиций.

Инициативы и предложения участников сессии будут направлены на проработку в рабочие группы РСТ.

«За последние пять лет в Мурманской области в рамках нацпроекта и регионального плана «На Севере –жить» поддержано 125 проектов на общую сумму 390 млн рублей. Сегодня в процесс развития туристской инфраструктуры приходят как профессиональные компании, так и новички, важно не только синхронизировать меры поддержки, но и определить стратегические цели. В Мурманской области, на уровне муниципалитетов, готовых развивать туризм, сформированы и реализуются планы развития, выявляются точки роста, подбираются участки и помещения для реализации туристской инфраструктуры, оценивается потребность в кадрах, разрабатываются турпородукты», – отметил Александр Елисеев.

Фото: https://gov-murman.ru