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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.25 17:20

Председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Мортен Хёглунд направил приветствие участникам Международного арктического форума – 2025

Председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, норвежский дипломат Мортен Хёглунд обратился к участникам Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который проходит 26–27 марта в Мурманске. Он выступил с видеообращением в рамках сессии «Арктика: мосты сотрудничества между народами и государствами».

«За годы своего существования форум зарекомендовал себя как важнейшая платформа для диалога, укрепления международного сотрудничества и содействия устойчивому развитию в Арктике и на Крайнем Севере. Девиз этого года «На Севере – жить!» особенно актуален, поскольку он подчеркивает растущие проблемы, с которыми сталкиваются арктические сообщества и их жители. <...> Хочу выразить благодарность нашим российским коллегам за их активное участие и сотрудничество в течение всего нашего председательства. Сила Арктического совета заключается в его уникальном составе – объединении арктических государств, постоянных участников и наблюдателей, связанных общей приверженностью решению возникающих проблем и использованию новых возможностей. Вопросы, с которыми сталкивается Арктика, имеют глобальное значение, и только благодаря международному сотрудничеству и коллективным действиям мы сможем добиться устойчивого и светлого будущего для всех», – отметил Мортен Хёглунд.

Он также подчеркнул важность взаимодействия в решении проблем климатического характера, таких как лесные пожары и таяние ледников. Важную роль в этом контексте играет сотрудничество с постоянными участниками Арктического совета, среди которых Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и другие.

Тема международного сотрудничества в Арктической зоне является одной из ключевых в программе МАФ. Особое внимание в повестке уделено экологическому благополучию региона, стратегиям сотрудничества государства и бизнеса, взаимодействию в рамках научного, гуманитарного и культурного диалога.

«Россия является ведущей арктической державой и играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития, экологической безопасности и международного диалога в северных широтах. В связи с этим любые попытки исключить Россию из обсуждения глобальных вопросов, связанных с Крайним Севером, представляются абсолютно неприемлемыми и контрпродуктивными. Арктический совет – важный механизм взаимодействия между заинтересованными сторонами. Мы последовательно выступаем за сохранение конструктивного многостороннего диалога по повестке Заполярья в различных форматах, в первую очередь, с партнерами, разделяющими принципы взаимного уважения, учета законных интересов и приверженности нормам международного права. Убежден, что только такой подход способен обеспечить стабильность и поступательное развитие Арктического региона в долгосрочной перспективе», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета Международного арктического форума – 2025 Антон Кобяков.

В ходе сессии «Арктика: мосты сотрудничества между народами и государствами» участники оценили перспективы развития международного сотрудничества, включая расширение использования Северного морского пути как глобальной транспортной артерии, привлечение иностранных инвестиций в инфраструктурные проекты, укрепление партнерства с внерегиональными странами, развитие научного сотрудничества, арктического туризма и культурно-образовательных обменов.

«Актуальность выстраивания взаимоуважительного и прагматичного диалога на Севере, наведения мостов сотрудничества между странами сохраняется при любой геополитической конъюнктуре. Наша страна всегда рассматривала Заполярье как территорию мира и сотрудничества, выступала за отсутствие разделительных линий в высоких широтах, снижение напряженности, поиск ответственных политико-дипломатических решений для вопросов, стоящих на повестке дня региона. Твердо отстаивая свои национальные интересы на Севере, Россия будет и далее сохранять готовность к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными странами – как арктическими, так и внерегиональными, включая наших партнеров по БРИКС», – отметил директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел Российской Федерации, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников, который принял участие в дискуссии.

Международный арктический форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Организатор форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

В 2023 году завершилось двухлетнее председательство России в Арктическом совете. Особое внимание было уделено четырем приоритетным направлениям: «Население Арктики, включая коренные народы», «Охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата», «Социально-экономическое развитие», а также «Укрепление арктического сотрудничества». За два года прошло порядка 90 мероприятий.

 

 

 

Фото: https://forumarctica.ru/news/predsedatel-komiteta-starshih-dolzhnostnyh-lits-arkticheskogo-soveta-morten-heglund-napravil-privetstvie-uchastnikam-mezhdunarodnogo-arkticheskogo-foruma-2025/

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