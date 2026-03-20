Председатель КСП области Дмитрий Костюкевич отметил снижение неэффективных расходов 2025 года

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко. В нём приняли участие депутаты Думы, сенатор РФ Лариса Круглова, представители органов исполнительной власти, КСП Мурманской области.

В центре внимания был отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Мурманской области в прошлом году.

Отмечалось успешное взаимодействие КСП и областной Думы. В 2025 году проведено 79 мероприятий внешнего государственного финансового контроля, из них 11 по поручению Думы. Тематика и объёмы контроля затрагивают все сферы деятельности. В частности, прошлом году проверки коснулись социальной сферы, порядка формирования, управления и распоряжения имуществом, предоставления субсидий сельхозпроизводителям. В числе ключевых направлений экспертно-аналитической деятельности - экспертиза проектов законов Мурманской области об областном бюджете и бюджете ТФОМС Мурманской области, анализ оперативных данных об их исполнении.

Председатель КСП области Дмитрий Костюкевич отметил снижение неэффективных расходов: «Важным считаю и предупреждение финансовых правонарушений, а именно совершенствование законодательства. В рамках взаимодействия с Думой в законотворческом процессе КСП инициировала внесение изменений в три закона Мурманской области».

- В прошлом году не было установлено ни одного факта нецелевого использования средств, - подчеркнула Ирина Просоленко. - Выявили в основном нарушения бюджетной отчётности. По результатам проверок почти 6 миллионов возвращено в бюджеты различных уровней.

