Председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов принял участие в Международном литературном фестивале в индийском штате Керала

Члены делегации российских писателей, в которую также вошли поэт и педагог из Челябинска Нина Ягодинцева и руководитель Липецкого отделения Союза писателей Александр Пономарев, выступили перед индийской аудиторией.

Состоялись разговор о сегодняшней литературной жизни и связях наших культур, вручение книг современных русских авторов, в том числе антологии поэзии о Мурманске и альманаха мурманского фестиваля «Капитан Грэй», литературных журналов.

Делегаты обсудили с местными писателями и преподавателями перспективы сотрудничества, в частности, совместные переводы, пообщались с журналистами, прочитали стихи на русском языке.

Фестиваль проходит ежегодно в известном городе Кожикоде. Организует его крупнейшая газета Кералы «Малайала Манорама» с двухмиллионным тиражом и почти 10 миллионами читателей. Фестиваль включал десятки мероприятий, участниками стали сотни спикеров со всей Индии и других стран, были представлены тысячи книг, а зрителями и слушателями стали тысячи гостей.

В рамках проекта российские писатели также выступили в Университете Джавахарлала Неру в Дели, провели встречу с коллегами в Калькутте, также намечены ещё несколько мероприятий.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, стартовал проект в 2022 году, за прошедшее время состоялись уже 4 визита российских писателей в Индию, вузам, школам и другим организациям были подарены сотни книг российских авторов, прошли десятки встреч, был начат перевод книги современного автора из Калькутты, публикация которого намечена на текущий год, ведётся подготовка к другим переводческим проектам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/