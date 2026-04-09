Мурманская область. Арктика (16+)09.04.26 11:30

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой оценил ход ремонтных работ по программе реновации ЗАТО в Заозерске

В начале поездки состоялась встреча с временно исполняющим полномочия главы ЗАТО город Заозерск Олегом Фокеевым. В ходе беседы обсудили текущее положение дел в городе, планы ремонтных работ и уборку после зимнего периода. Как отметил врип главы, ситуация находится под контролем, а приоритеты на ближайший сезон выстраиваются чётко.

Далее Сергей Михайлович посетил Центр культуры и библиотечного обслуживания, где идёт капитальный ремонт. На эти цели выделено 723 млн рублей. Подрядчик уже завершил демонтажные работы, обновил кровлю и выполнил гидроизоляцию фундамента. Сейчас ведутся утепление и монтаж вентилируемого фасада, отделка внутренних помещений и прокладка инженерных коммуникаций. Отставаний от графика нет, завершение запланировано на декабрь 2026 года. Благодаря реновации ЗАТО, вместе с партией «Единая Россия» по народной программе «На Севере — жить!» культурная инфраструктура Заозерска получает серьёзное обновление — это заметно меняет облик учреждения и расширяет его возможности для горожан.

После парламентарий побывал в ФОК «Посейдон» и пообщался с директором ДЮСШ Ириной Потехиной. Она рассказала о действующих спортивных секциях и реализации проекта «Северное долголетие» на территории Заозерска. Проект, инициированный губернатором Андреем Чибисом, включает регулярные занятия физической культурой и оздоровительными программами для людей старшего поколения, что способствует активному и здоровому образу жизни горожан «серебряного» возраста. Ирина Алексеевна подчеркнула: «Спорт в городе развивается системно, а проект помогает вовлекать в него новые возрастные группы».

Затем состоялся выезд на участок за улицей Матроса Рябинина, где председатель областной Думы встретился с тренером преподавателем по лыжным гонкам ДЮСШ Игорем Каламаевым. Здесь планируется первый этап благоустройства лыжной трассы — инициатива жителей, ставшая одним из трёх проектов победителей губернаторской программы «На Севере — твой проект». В рамках этапа предусмотрено освещение малого круга трассы, что сделает занятия спортом комфортнее и безопаснее в тёмное время суток.

Завершающей точкой маршрута стало посещение территории, где запланирован снос трёх аварийных домов, выведенных из эксплуатации. Ликвидация ветхих зданий не только повышает безопасность жителей, но и заметно меняет архитектурный облик города в лучшую сторону.

 

 

Фото: https://vk.com/zaozadm?ysclid=mlgqwq22wf207620088&z=photo-171749274_457280491%2Fwall-171749274_47578

