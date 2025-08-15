Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой оценил ход ремонтных работ в ЗАТО Видяево

Глава регионального парламента Сергей Дубовой вместе с генеральным директором Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлией Барсуковой осмотрел объекты, на которых в рамках программы реновации ЗАТО и стратегического плана «На Севере - жить!» обновляются кровли и фасады.

Спикер Думы отметил, что впереди ещё много работ, но подрядные организации укладываются в сроки:

— Сейчас для нас важно, чтобы в первую очередь завершились ремонты на Заречной, 1, 2 и 5, которые ведутся с прошлого года, и на кровлях, пока нет дождей.

Парламентарий заострил внимание на том, что подрядная организация, выполняющая основной объём работ на кровлях домов №№1, 3 и 6 на Центральной и №№8, 13, 14 на Заречной улицах, использует технологии, которые минимизируют риски залития верхних этажей жилого фонда в случае непогоды.

Во время обхода участники также обсудили цветовую гамму кровель и фасадов, используемые материалы и обозначили первоочередные задачи, стоящие перед подрядными организациями, чтобы запланированные работы были выполнены качественно и в срок.

