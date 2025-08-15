Мурманская область представлена на всероссийском гастрономическом фестивале в МосквеОдин займ в руки: в 2026 году россиян хотят избавить от долговой кабалы МФО
Мурманская область. Арктика (16+)15.08.25 11:00

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой оценил ход ремонтных работ в ЗАТО Видяево

Глава регионального парламента Сергей Дубовой вместе с генеральным директором Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлией Барсуковой осмотрел объекты, на которых в рамках программы реновации ЗАТО и стратегического плана «На Севере - жить!» обновляются кровли и фасады.

Спикер Думы отметил, что впереди ещё много работ, но подрядные организации укладываются в сроки:

— Сейчас для нас важно, чтобы в первую очередь завершились ремонты на Заречной, 1, 2 и 5, которые ведутся с прошлого года, и на кровлях, пока нет дождей.

Парламентарий заострил внимание на том, что подрядная организация, выполняющая основной объём работ на кровлях домов №№1, 3 и 6 на Центральной и №№8, 13, 14 на Заречной улицах, использует технологии, которые минимизируют риски залития верхних этажей жилого фонда в случае непогоды.

Во время обхода участники также обсудили цветовую гамму кровель и фасадов, используемые материалы и обозначили первоочередные задачи, стоящие перед подрядными организациями, чтобы запланированные работы были выполнены качественно и в срок.

 

 

Комментарии

Последние комментарии

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
