Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой поздравил металлургов Заполярья с профессиональным праздником. В официальном поздравлении говорится:

«Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!

Поздравляю вас с Днём металлурга! Для жителей нашего региона этот праздник давно перестал быть сугубо профессиональным. В Мурманской области, где сосредоточены крупные металлургические производства, его отмечают целыми городами.

Работа металлурга за десятилетия не стала более лёгкой, но она сохранила и приумножила своё значение для нашего региона и России в целом. Предприятия отрасли динамично развиваются и по праву являются одними из ведущих, финансово устойчивых компаний, внося весомый вклад в развитие экономики Кольского Заполярья.

Особые слова благодарности – ветеранам, которые связали свою жизнь с металлургией и отдали многие годы развитию отрасли. Их талант, мастерство и трудолюбие, способность успешно решать самые сложные технические и производственные задачи принесли заслуженный авторитет и славу заполярным металлургам не только в нашей стране, но и за ее пределами.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия вам и вашим семьям!».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28265/