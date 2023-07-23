Мурманская область. Арктика (16+)23.07.23 11:30
Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой поздравил работников торговли с профессиональным праздником
Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы работаете для людей, проявляя доброжелательность, предприимчивость, терпение и отзывчивость. Благодаря вашему ежедневному труду решается одна из важнейших социальных задач – обеспечение условий для комфортной жизни населения региона.
Искренняя признательность коллективам торговых предприятий за профессионализм, ответственность и надежность, мастерство и самоотдачу. Сегодня мы чествуем и ветеранов отрасли, тех, кто многие годы посвятил созданию и развитию торговли в Мурманской области.
Желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в делах и начинаниях, новых достижений на благо Мурманской области!
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-
Последние комментарии
Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
-Скоро в эфире23:10«Убийства в...». Художественный сериал, сезон 6 серия 10 (16+)00:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)00:30«Вторая жизнь Уве». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Спрос на специалистов из сферы розничной торговли за год вырос на 59%-PRO Валюту (16+)СПОРТИВНАЯ АФИША-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 и 24 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регламентирующий в РФ процедуру северного завоза