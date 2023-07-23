Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы работаете для людей, проявляя доброжелательность, предприимчивость, терпение и отзывчивость. Благодаря вашему ежедневному труду решается одна из важнейших социальных задач – обеспечение условий для комфортной жизни населения региона.

Искренняя признательность коллективам торговых предприятий за профессионализм, ответственность и надежность, мастерство и самоотдачу. Сегодня мы чествуем и ветеранов отрасли, тех, кто многие годы посвятил созданию и развитию торговли в Мурманской области.

Желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в делах и начинаниях, новых достижений на благо Мурманской области!