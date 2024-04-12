Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой поздравил ребят из семей участников СВО с Днём космонавтики

В день первого полёта человека в космос для школьников из Мурманска, Североморска и Кольского района Мурманская областная научная библиотека совместно с Фондом «Защитники Отечества» организовали познавательный космический тур. В областном центре для ребят из семей участников СВО прошла экскурсия в планетарий и показ научно-популярного фильма «Глубины Вселенной».

С Днём космонавтики участников мероприятия поздравил спикер регионального парламента Сергей Дубовой. Он отметил, что 12 апреля – особый день в календаре российских праздников, потому что первым человеком планеты, который дал старт покорению Вселенной, стал наш соотечественник – Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин.

– Наша страна – пионер в освоении космоса, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Мы первыми запустили на орбиту Земли сначала человека, а затем и станцию. Поэтому 12 апреля можно по праву назвать и Днём национальной гордости и славы. У России уникальное космическое прошлое и невероятные возможности в настоящем и будущем. Накануне Россия запустила на орбиту новейший ракетоноситель «Ангара-5». Это подтверждает наше лидерство в космической отрасли и открывает большие горизонты в освоении космоса. Возникла идея организовать эту экскурсию в планетарий и рассказать об этом особенном дне ребятам. Очень хочется, чтобы дети гордились своей страной и её героями.

Сергей Дубовой поблагодарил сотрудников областной научной библиотеки за реализацию инициативы. А школьникам пожелал успехов и веры в свои силы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29893/