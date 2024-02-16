Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой поздравил сотрудников ОВД на транспорте со 105-летием образования службы

Торжественное мероприятие, посвящённое юбилею, прошло в Мурманске в Доме культуры железнодорожников.

- У вашей службы богатая история, которая хранит много ярких примеров героизма, мужества, верности служебному долгу. Её писали несколько поколений преданных делу профессионалов, - отметил в своем выступлении Сергей Дубовой. - В зоне вашей ответственности - транспортные артерии нашего северного края. Вы надёжно обеспечиваете эффективность их работы, а значит безопасность и покой северян. Вы готовы всегда, в любой момент и порой рискуя жизнью, прийти на помощь, действовать грамотно, чётко и быстро. Вы с честью несёте эту круглосуточную, важную и нелёгкую вахту.

Председатель регионального парламента вручил Благодарственные письма Мурманской областной Думы сотрудникам органов внутренних дел на транспорте Юлии Зайцевой, Екатерине Авласенко, Наталье Бузиян, Сергею Павлову и Никите Ершову.

Завершила праздничный вечер концертная программа.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/4a5/xetnif8u3m4xgbltixyix3xg0gd411a8.JPG