Если вдруг вы заболели: график работы медучреждений региона в новогодние праздникиЛюдям есть до всего дело: палеонтологи более 20 лет исследовали окаменелые экскременты динозавров, а в одном из музеев Лондона появилась гигантская скульптура Марса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.12.24 22:00

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой поздравляет северян с наступающим Новым 2025 годом

Уважаемые северяне!

От всего сердца поздравляю вас с Новым годом – праздником, который всегда наполнен теплом и искренней радостью.

Мы все с нетерпением ждём его, ведь новогодняя ночь - это лучшее время, чтобы собраться с близкими у ёлки за праздничным столом, поделиться успехами и вспомнить яркие события уходящего года, под бой курантов загадать самые заветные желания.

Прошедший год каждому из нас запомнился чем-то своим: малыми и большими победами, открытиями, личными достижениями. Но именно из этого и складывается общая славная история Заполярья и всей нашей большой страны.

Для регионального парламента 2024 год стал юбилейным. Вот уже 30 лет мы вместе с жителями движемся по пути устойчивого развития области, а нашим ориентиром в решении всех значимых вопросов была и остается опора на доверие северян, которым мы очень дорожим.

В уходящем году в Мурманской области широко отпраздновали юбилей разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, а 2025 год станет годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

Сегодня, как и 80 лет назад, мы ощущаем сплочённость всего народа. Мы гордимся нашими земляками, участвующими в специальной военной операции, они проявляют мужество и героизм, защищая интересы Родины. Искренняя благодарность всем, кто поддерживает участников СВО: каждый из вас вносит свой вклад в общее дело, доказывая, что мы – единый народ, способный на великие свершения.

В преддверии Нового года хочется пожелать всем северянам мира, добра и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят любовь, взаимопонимание и радость.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31586/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)2024 год стал наиболее удачным для тяжёлой промышленности и ИТ-компаний - большое исследование hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Давыдова Валентина
26.12.24 21:13
30 ноября 2024года отправила две посылки сыну в зону СВО из Воронежа. 3 декабря посылки доставили Москва 103400. С этого места посылки не отслеживаются и не доставлены в в/ч. Бардак. Вот ваше отноше
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Ольга Кукушкина
25.12.24 21:56
Для полноты и достоверности предлагаемого репортажа возьмите интервью ещё у кого-то, кроме сотрудницы, которая провела на больничном более 7 месяцев в году. Вроде региональное ТВ, а новость, как у жёл
Комментарий к новости:«Палочная система» Евгения Петухова возмущает сотрудников ГИБДД ЗАТО Александровск
-Правовая консультация (18+)Правда и мифы об удержаниях из заработной платы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Снежная королева». Новогодняя сказка с оркестром (6+)08:30«Новый Год в советском кино». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области перед Новым годом подешевели куриные яйца, вермишель и репчатый лук-PRO Валюту (16+)2024 год завершается с официальным курсом выше 100 рублей за доллар-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)Состоялся завершающий цикл встреч 2024 года заместителей главы города Юрия Сердечкина с мурманчанами-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В следующем году в Мурманской области появится новая мера поддержки «Зарплата мамы 2.0»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика