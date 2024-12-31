Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой поздравляет северян с наступающим Новым 2025 годом

Уважаемые северяне!

От всего сердца поздравляю вас с Новым годом – праздником, который всегда наполнен теплом и искренней радостью.

Мы все с нетерпением ждём его, ведь новогодняя ночь - это лучшее время, чтобы собраться с близкими у ёлки за праздничным столом, поделиться успехами и вспомнить яркие события уходящего года, под бой курантов загадать самые заветные желания.

Прошедший год каждому из нас запомнился чем-то своим: малыми и большими победами, открытиями, личными достижениями. Но именно из этого и складывается общая славная история Заполярья и всей нашей большой страны.

Для регионального парламента 2024 год стал юбилейным. Вот уже 30 лет мы вместе с жителями движемся по пути устойчивого развития области, а нашим ориентиром в решении всех значимых вопросов была и остается опора на доверие северян, которым мы очень дорожим.

В уходящем году в Мурманской области широко отпраздновали юбилей разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, а 2025 год станет годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

Сегодня, как и 80 лет назад, мы ощущаем сплочённость всего народа. Мы гордимся нашими земляками, участвующими в специальной военной операции, они проявляют мужество и героизм, защищая интересы Родины. Искренняя благодарность всем, кто поддерживает участников СВО: каждый из вас вносит свой вклад в общее дело, доказывая, что мы – единый народ, способный на великие свершения.

В преддверии Нового года хочется пожелать всем северянам мира, добра и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят любовь, взаимопонимание и радость.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31586/