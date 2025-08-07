Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой провёл тематический приём граждан и принял участие в акции «Собери ребёнка в школу»

В центре внимания были вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

В приёме на площадке штаба общественной поддержки Мурманской области также приняли участие руководитель Мурманского филиала фонда «Защитники Отечества» Жанна Макарова, исполняющий обязанности заместителя главы города Мурманска – начальника управления Ленинского административного округа Вера Павлова, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Елена Сидорова, начальник правового управления аппарата Мурманской областной Думы Анна Лысова.

Обращения к спикеру касались благоустройства придомовой территории – установки детской площадки, помощи в решении жилищной проблемы, увековечении памяти погибших героев СВО.

— Поддержка ветеранов и участников спецоперации и членов их семей является приоритетной в работе депутатов всех уровней, – отметил Сергей Дубовой. – Вопросы, озвученные в ходе встречи сегодня, взяты на личный контроль и будут детально проработаны с профильными ведомствами.

В этот же день Сергей Дубовой и Жанна Макарова передали в штаб общественной поддержки школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями. Мероприятие прошло в рамках акции «Собери ребёнка в школу».

Сергей Дубовой напомнил, что акция стартовала одиннадцать лет назад и за это время приобрела огромную популярность среди населения:

— Большой командой неравнодушных людей мы стараемся максимально обеспечить всем необходимым наших будущих первоклассников.

Адресная помощь в подготовке к началу нового учебного года традиционно оказывается детям из многодетных и малообеспеченных семей. Эти ранцы в преддверии Дня знаний получат первоклассники из семей участников спецоперации.

