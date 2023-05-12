Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в Гаджиево

С главой ЗАТО Александровск Ильясом Мазитовым спикер провёл встречу с коллективом школы №279. На ней шла речь об основных направлениях и результатах развития Мурманской области, реализации стратегического плана «На Севере – жить».

Спикер подробно остановился на дальнейших преобразованиях в городе моряков-подводников, ответил на вопросы присутствующих. Сергей Дубовой подчеркнул, что главной задачей является создание комфортных условий для жизни военнослужащих и их семей.

Парламентарий посетил бывшую школу №277, на базе которой функционируют Дом детского творчества, второй корпус детского сада «Северяночка», ДЮСШ и школа балета, пообщался с коллективами.

В этот же день в Гаджиево Сергей Дубовой осмотрел придомовые территории, которые в этом году будут благоустроены, пообщался с жителями.

Все замечания и предложения, поступившие от горожан в ходе поездки, спикер принял в работу.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27800/