В Мурманске стартовал XIII Международный фестиваль «Грани»Продолжается набор детей в команду для участия в Детском лыжном марафоне
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.02.25 12:30

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в Заозерск

В программе – посещение историко-краеведческого музея «Хранитель времени», открывшегося в школе №289 в прошлом году. В нём представлено пять экспозиций – «Великая Отечественная война», «Здесь работает и живёт атомный подводный флот», «Заозерск – моя малая Родина», «Саамы – северный народ», «Герои СВО».

Вместе с главой ЗАТО Алексеем Пеньшиным и уполномоченным по правам предпринимателей в Мурманской области Мартой Говор парламентарий осмотрел новый стенд военно-патриотического клуба «Звезда Победы», который посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Предметы собраны поисковиками, педагогами и учениками.

— Особенность этого музея в том, что здесь представлены экспонаты, отражающие историю нашего Отечества, уникальность Кольского Заполярья и города моряков-подводников. Благодаря выставленным предметам ребята более подробно знакомятся с героическим прошлым и настоящим города, его не менее героическими жителями, – отметил Сергей Дубовой. – Радует, что музейный фонд постоянно пополняется, появляются новые стенды и тематики. Ещё один важный момент – в качестве экскурсоводов здесь бывают не только школьники и учителя, а также ветераны войны и участники специальной военной операции – люди, которые не понаслышке знают о военных событиях.

В это же время в соседней аудитории – Центре детских инициатив школьники младших классов готовили «Талисманы солдату», старшеклассники писали письма и общались с участником специальной военной операции, поисковиком – одним из создателей школьного музея.

Сделанные талисманы и письма ученики вручили Сергею Дубовому, которые он передал бойцам, проходящим лечение в госпитале.

Кроме подарков от учеников школы, военнослужащим были переданы посылки от волонтёров из Заозерска и Мурманска, предпринимательского сообщества, сотрудников ресурсоснабжающей организации. На встрече с получившими ранения бойцами, спикер тепло поздравил их с наступающим Днём защитника Отечества, поблагодарил за стойкость и мужество, верность долгу, пожелал скорейшего выздоровления.

Парламентарий также познакомился с реализацией проекта «Школа здоровья», который стартовал на базе госпиталя в конце прошлого года. В его рамках ведущие специалисты рассказывают пациентам о профилактике, диагностике и лечении различных заболеваний. В этот раз темой «Школы здоровья» стало оказание первой помощи.

Ход реализации программы реновации ЗАТО также был в центре внимания Сергея Дубового. Он осмотрел территорию, где снесены два аварийных дома. Освободившийся участок города планируется под индивидуальное строительство. В настоящее время идет выравнивание площадки, которая будет разделена на участки.

Спикер также посетил открывшийся недавно современный центр обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта» и кафе-пекарню, появившуюся благодаря победе в конкурсе «Губернаторский старт».

Подводя итог поездки, Сергей Дубовой отметил, что реализация программы реновации ЗАТО в Заозерске активно продолжается:

— Полным ходом идут работы по преображению города – сносятся аварийные здания, на их месте появляются другие необходимые объекты, положительно изменяя внешний облик, капитально ремонтируются объекты, которые не обновлялись с момента постройки, а также квартиры для военнослужащих, фасады и кровли домов. Обратил внимание на успешное прохождение городом отопительного сезона и поддержание коммунальными службами порядка на улицах и дорогах. Нареканий нет.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/3e3/k8d38kd0vry3hkrmh3bmhrspw24tv9og.JPG

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что ждёт самозанятых СЗФО в 2025 году: изменения в законах и рост спроса на них
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, обязан ли работодатель ежегодно индексировать зарплату сотрудникам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Удиви меня». Познавательная программа (12+)16:00«Шесть чувств». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляционная аритмия-PRO Валюту (16+)Доллар растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Передача сим-карт третьим лицам будет возможна только после указания информации об этом на портале «Госуслуги»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика