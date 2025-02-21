Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в Заозерск

В программе – посещение историко-краеведческого музея «Хранитель времени», открывшегося в школе №289 в прошлом году. В нём представлено пять экспозиций – «Великая Отечественная война», «Здесь работает и живёт атомный подводный флот», «Заозерск – моя малая Родина», «Саамы – северный народ», «Герои СВО».

Вместе с главой ЗАТО Алексеем Пеньшиным и уполномоченным по правам предпринимателей в Мурманской области Мартой Говор парламентарий осмотрел новый стенд военно-патриотического клуба «Звезда Победы», который посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Предметы собраны поисковиками, педагогами и учениками.

— Особенность этого музея в том, что здесь представлены экспонаты, отражающие историю нашего Отечества, уникальность Кольского Заполярья и города моряков-подводников. Благодаря выставленным предметам ребята более подробно знакомятся с героическим прошлым и настоящим города, его не менее героическими жителями, – отметил Сергей Дубовой. – Радует, что музейный фонд постоянно пополняется, появляются новые стенды и тематики. Ещё один важный момент – в качестве экскурсоводов здесь бывают не только школьники и учителя, а также ветераны войны и участники специальной военной операции – люди, которые не понаслышке знают о военных событиях.

В это же время в соседней аудитории – Центре детских инициатив школьники младших классов готовили «Талисманы солдату», старшеклассники писали письма и общались с участником специальной военной операции, поисковиком – одним из создателей школьного музея.

Сделанные талисманы и письма ученики вручили Сергею Дубовому, которые он передал бойцам, проходящим лечение в госпитале.

Кроме подарков от учеников школы, военнослужащим были переданы посылки от волонтёров из Заозерска и Мурманска, предпринимательского сообщества, сотрудников ресурсоснабжающей организации. На встрече с получившими ранения бойцами, спикер тепло поздравил их с наступающим Днём защитника Отечества, поблагодарил за стойкость и мужество, верность долгу, пожелал скорейшего выздоровления.

Парламентарий также познакомился с реализацией проекта «Школа здоровья», который стартовал на базе госпиталя в конце прошлого года. В его рамках ведущие специалисты рассказывают пациентам о профилактике, диагностике и лечении различных заболеваний. В этот раз темой «Школы здоровья» стало оказание первой помощи.

Ход реализации программы реновации ЗАТО также был в центре внимания Сергея Дубового. Он осмотрел территорию, где снесены два аварийных дома. Освободившийся участок города планируется под индивидуальное строительство. В настоящее время идет выравнивание площадки, которая будет разделена на участки.

Спикер также посетил открывшийся недавно современный центр обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта» и кафе-пекарню, появившуюся благодаря победе в конкурсе «Губернаторский старт».

Подводя итог поездки, Сергей Дубовой отметил, что реализация программы реновации ЗАТО в Заозерске активно продолжается:

— Полным ходом идут работы по преображению города – сносятся аварийные здания, на их месте появляются другие необходимые объекты, положительно изменяя внешний облик, капитально ремонтируются объекты, которые не обновлялись с момента постройки, а также квартиры для военнослужащих, фасады и кровли домов. Обратил внимание на успешное прохождение городом отопительного сезона и поддержание коммунальными службами порядка на улицах и дорогах. Нареканий нет.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/3e3/k8d38kd0vry3hkrmh3bmhrspw24tv9og.JPG