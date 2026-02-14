Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в Заозерск

Первым пунктом посещения стала школа. Вместе с представителями родительской общественности глава регионального парламента проверил организацию горячего питания и осмотрел кабинет для изучения, конструирования и управления беспилотными системами.

— Меню сбалансированное и учитывает предпочтения детей, пища готовится в самой школе, пищеблок соответствует всем нормам. Самый же главный показатель – это ребята, которые с большим удовольствием здесь завтракают и обедают, нет нареканий и от родителей, убедился в этом лично, – отметил спикер. – Класс по изучению беспилотных авиационных систем открылся в сентябре прошлого года. Его пространство разбито на несколько зон – учебную, ремонтную и малую полетную, что дает уникальную возможность ученикам 5-11 классов полностью погрузиться в образовательный процесс. Особенностью является и сотрудничество с военнослужащими, которые активно помогают школьникам осваивать современную технику. Посещают это пространство ребята тоже с большим удовольствием.

Следующим объектом стал Центр культуры и библиотечного обслуживания им. Героя России вице–адмирала М.В. Моцака, где в рамках реновации ЗАТО проводится капитальный ремонт. Уже завершены демонтаж старого оборудования, реконструкция капитальных конструкций, систем отопления и горячего водоснабжения, кровля Подрядчик приступил к обшивке фасада и укладке пола, готовится к установке вентиляционного оборудования. Объём выполненных работ порядка 60%, отставаний от графика нет.

— Здание построено шестьдесят лет назад, документация устарела, поэтому много технических вопросов, которые взял в проработку с профильным ведомством, – прокомментировал Сергей Дубовой. – В целом работы идут, все необходимые материалы на данном этапе в наличии. В планах к маю завершить фасад здания и выйти на чистовую отделку.

Парламентарий встретился с жителями двора – победителя новогоднего конкурса на тематическое оформление. В качестве приза – 1 млн рублей на благоустройство. В настоящее время идет сбор предложений по обновлению дворовой территории.

Завершилась рабочая поездка торжественным открытием «Парты Героя» в честь участника специальной военной операции Андрея Береговского в Центре дополнительного образования детей.

— «Парта Героя» в честь земляка – это символ уважения и гордости, а также наглядный пример того, как нужно верно служить своей Родине, – подчеркнул в своем выступлении Сергей Дубовой.

Право первыми сесть за «Парту Героя» было предоставлено неоднократным победителям городских и областных соревнований по военно-спортивной подготовке Алисе Кисловой и Артёму Береговскому.

