Познание бесконечно: учёные из Даремского университета разглядывают тёмную материю, а исследователи из Дублина изучают мозг младенцевШирокую Масленицу в Мурманске отметят народными гуляньями
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.02.26 17:00

Председатель Мурманской областной Думы в Гаджиево поздравил с наступающим праздником подводников

На торжественном мероприятии в ЗАТО г. Гаджиево глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил особое значение Дня защитника Отечества: «Это праздник всех, кто стоит на страже родной земли, мира и покоя, на кого опираются и в кого верят. Вашими усилиями создается боевая мощь нашей великой страны. В суровых условиях Заполярья вы делаете все, чтобы российский Военно-морской флот сохранял высокую боеготовность, в любую минуту готовы выполнить самые сложные задачи. Мы гордимся вами, преданными Родине профессионалами! Примите искреннюю благодарность за доблестную службу, верность воинскому долгу и Отечеству, взаимовыручку, патриотизм и боевое мастерство».

Отдельные слова признательности спикер адресовал семьям военнослужащих, родным и близким, которые любят и ждут своих защитников с Победой, обеспечивают надёжный, крепкий тыл.

Сергей Дубовой пожелал всем добра, счастья, согласия, благополучия и вручил награды регионального парламента.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33887/

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок ИТ в Мурманской области: предлагаемые зарплаты выросли почти вдвое за пять лет
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
-Правовая консультация (18+)ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)07:30«Редкие люди». Познавательная программа (16+)08:00«Весенняя сказка». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Богаче народ – богаче страна: поступления в бюджет от налога на вклады выросли в 3 раза-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 12 копеек, доллар поднялся на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС подтвердили высокий уровень производственной деятельности Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Рабочая группа при правительстве региона выступила за аннулирование лицензии управляющей компании ООО «ЮНИ ДОМ»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»