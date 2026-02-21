Председатель Мурманской областной Думы в Гаджиево поздравил с наступающим праздником подводников

На торжественном мероприятии в ЗАТО г. Гаджиево глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил особое значение Дня защитника Отечества: «Это праздник всех, кто стоит на страже родной земли, мира и покоя, на кого опираются и в кого верят. Вашими усилиями создается боевая мощь нашей великой страны. В суровых условиях Заполярья вы делаете все, чтобы российский Военно-морской флот сохранял высокую боеготовность, в любую минуту готовы выполнить самые сложные задачи. Мы гордимся вами, преданными Родине профессионалами! Примите искреннюю благодарность за доблестную службу, верность воинскому долгу и Отечеству, взаимовыручку, патриотизм и боевое мастерство».

Отдельные слова признательности спикер адресовал семьям военнослужащих, родным и близким, которые любят и ждут своих защитников с Победой, обеспечивают надёжный, крепкий тыл.

Сергей Дубовой пожелал всем добра, счастья, согласия, благополучия и вручил награды регионального парламента.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33887/