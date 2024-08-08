Председатель Мурманской облдумы Сергей Дубовой проверил ход реализации программы реновации ЗАТО в Заозерске

Вместе с главой ЗАТО город Заозерск Алексеем Пеньшиным спикер регионального парламента осмотрел дворовую территорию домов №№15-17 по улице Мира, где завершаются работы по обновлению в рамках первого этапа.

Отмечалось, что двор находится на особом контроле руководства города. Уже выполнено устройство ливневой канализации, установлены и подключены новые опоры наружного освещения, подготовлено основание для укладки асфальта на тротуаре и проезжей части.

Парламентарий также осмотрел ранее обновленные общественные пространства и ремонтируемые объекты, пообщался с жителями города, оценил ход работ по обновлению кровли и фасада дома №1 по улице Мира, проверил подготовку муниципального образования к новому отопительному сезону.

Сергей Дубовой отметил, что по инициативе губернатора области и благодаря поддержке Президента России правительством РФ утверждена реализация более 200 мероприятий по реновации ЗАТО до 2026 года.

— За последние несколько лет в наших гарнизонах проведена большая работа по обновлению и преображению, как общественных пространств, так социальных и жилых объектов. Уже немало сделано, но и в дальнейшем предстоит много работы, цель которой вывести на высокий уровень качество жизни военнослужащих и членов их семей, - сказал он. – В Заозерске с 2019 года приведено в порядок 80 процентов улично-дорожной сети. Результат значительный! И самое главное, что все изменения в гарнизоне положительно оценивают жители, которые сами активно принимают участие в его благоустройстве.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30551/