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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.22 15:00

Председатель наблюдательного совета МГТУ вице-премьер Денис Мантуров поддержал создание единого арктического университета

Создание единого вуза на базе Мурманского арктического государственного университета одобрено наблюдательным советом МГТУ под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. 

«Наблюдательный совет одобрил инициативу ученых советов двух вузов по созданию единого мощного современного арктического университета на территории региона. Также выбран вариант названия, который студенты и преподаватели предлагали в ходе голосования – Мурманский арктический университет. Я благодарю Дениса Мантурова за вовлеченность в вопрос сохранения и развития вузов, которые работают в регионах, и поддерживаю решение их федеральных руководителей и кураторов о создании единого арктического университета», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В ходе заседания совета глава Мурманской области отметил, что в рамках программы развития МГТУ активно идёт работа с партнерами, среди которых компании «НОВАТЭК», «Норникель», «Газпромнефть», «Роснефть», «Атомфлот», «Норебо», «Сбер», Мурманский морской торговый порт, а также Северный флот. 

«Новатэк выделил более 150 млн рублей на обновление инфраструктуры МГТУ, ещё 26 млн рублей мы получили от других партнеров. Университет вошел в научно-образовательный центр мирового уровня «Российская Арктика». Кроме того, при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ вузы получили целевую субсидию в 68 млн рублей, приобрели тренажерное оборудование, а также программное обеспечение для центра морской подготовки», – подчеркнул Андрей Чибис. 

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, исполняющая обязанности ректора МГТУ Мария Князева отметила, что юридический процесс реорганизации вузов согласно дорожной карте должен завершится весной 2023 года.

«После одобрения наблюдательного совета пакет документов будет отправлен в Министерство науки и высшего образования РФ.  Ориентировочно ближе к концу апреля должно состояться юридическое объединение двух университетов. Мы надеемся, что уже с 2023 года абитуриенты будут поступать в объединенный Мурманский арктический университет», - рассказала Мария Князева и подчеркнула, что будут сохранены все программы подготовки, преподаватели останутся на своих местах. 

Трансформация образовательной деятельности предполагает переход на исследовательские программы, в которых будут предусмотрены два трека – исследовательский и технологический. Технологический подразумевает непосредственное участие партнёров в образовательном процессе. Взаимодействие будет расширяться и становиться содержательнее. Образовательные программы будут выстраиваться под нужды работодателя.  

После заседания совета глава региона в сопровождении заместителя губернатора Юрия Фомина и министра образования региона Дианы Кузнецовой посетил ряд обновленных образовательных лабораторий МГТУ: Арктический учебный центр холодильных технологий, исследовательский центр «Акваинжиниринг», аквариальную лабораторию. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за последние два года в МГТУ открыто 5 новых программ бакалавриата и магистратуры, в 2020-2022 годах отремонтировано более 15 объектов инфраструктуры. Создано 2 лаборатории – по экоинжинирингу и мониторингу загрязнения арктической зоны, а также логистике в Арктике. Завершён капремонт и оснащение по современным стандартам ряда объектов: общежития, аудитории, учебных лабораторий морских технологий, органической химии, строительных технологий и промышленной автоматизации. Запущена программа обучения «Логистика и управление цепями поставок в Арктике». Совместно с профильными предприятиями региона приступили к реализации образовательной программы «Кораблестроение, техническое обслуживание и ремонт судов».

Фото: https://gov-murman.ru

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