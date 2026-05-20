Председатель областной Думы побывал на объектах Заозерска, где планируются или уже ведутся ремонтные работы, а также провёл личный приём граждан

Первым пунктом визита в ЗАТО город Заозерск стало посещение «Памятника АПЛ «Комсомолец».

- В Мурманской области продолжается шестое Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства, более 36 тысяч северян уже приняли в нем участие, - отметил спикер парламента. - В этом году в голосовании участвуют 34 территории во всех муниципалитетах Мурманской области. Два объекта расположены в Заозерске - это ремонт памятника АПЛ «Комсомолец» и благоустройство общественной территории у домов 13 и 15 по улице Колышкина. Чем больше голосов эти объекты соберут, тем выше шансы, что именно они будут обновлены.

Сергей Дубовой напомнил, что за 7 лет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и народной программы «На Севере – жить!» в регионе обновили 184 общественных пространства.

Депутат побывал в Центре культуры и библиотечного обслуживания, где в рамках программы реновации ЗАТО продолжаются ремонтные работы. Центр расположен в здании бывшего Дома офицеров флота, которое было построено в 1966 году. С ввода здания в эксплуатацию капитальный ремонт ДОФа и инженерно-технических систем не проводились. В результате физический износ строительных конструкций составил порядка 80-90 процентов. Реконструкция проводится по проекту - победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и предусматривает масштабный перечень работ. Будут обновлены кровля, фасад, внутренние помещения, входные группы, установлены новое электрооборудование, вентиляция, системы противопожарной защиты, водоснабжения, водоотведения и отопления. При выполнении мероприятий по капитальному ремонту применяются энергоэффективные конструктивные и инженерно-технические решения.

- Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице - адмирала Михаила Васильевича Моцака – знаковое учреждение для муниципального образования, - отметил председатель региональной Думы. – Уверен, завершения капитального ремонта, после которого здание станет настоящей жемчужиной Заозерска, с нетерпением ждут все горожане.

В рамках реновации ЗАТО в городе подрядная организация ведёт работу по сносу трёх заброшенных домов. На их месте запланировано создание благоустроенного общественного пространства. Как подчеркнул Сергей Дубовой, решение о том, какие именно объекты здесь появятся, должны принять сами жители муниципалитета. Своим мнением и предложениями они могут поделиться на сайте естьрезультат.рф.

Спикер парламента побывал на объектах, где будут проводиться дорожные работы в рамках народной программы «На Севере – жить!» и по программе реновации ЗАТО, а также посетил музыкальную школу, где обсудил с руководством планы по проведению капитального ремонта здания.

В средней школе №289 ЗАТО депутат осмотрел кабинет, где планируется создание инженерного класса в рамках региональной программы «Арктическая школа».

Завершилась поездка личным приёмом граждан: жители Заозерска обратились по вопросам транспортного и медицинского обеспечения. Все обращения взяты на контроль председателем Думы.

