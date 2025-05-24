Председатель областной Думы Сергей Дубовой ознакомился с ходом капитального ремонта жилфонда в ЗАТО Видяево

В Мурманской области продолжается реализация Комплексного плана реновации ЗАТО. Спикер регионального парламента вместе с генеральным директором Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлией Барсуковой осмотрел текущие работы в гарнизоне подводников.

– Посмотрели жилые дома по улице Заречной, которые ремонтируются в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и реновации ЗАТО. Некоторые работы начались ещё в прошлом году и будут завершены в этом сезоне в середине лета. Есть замечания к управляющей компании по трем объектам. Там необходимо убрать строительный мусор и привести в порядок входные группы. Сегодня подрядчик приступил ещё к двум домам. Оценили фронт предстоящих ремонтных работ. Считаю, что для успешного решения поставленных задач необходимо скоординировать действия подрядчика, управляющей компании и администрации посёлка, – пояснил Сергей Дубовой.

В завершение Сергей Дубовой и Юлия Барсукова отметили, что большая часть мероприятий выполнена в срок и соответствует техническим требованиям. Вместе с этим выявлены недостатки. Подрядчики в рамках гарантийных обязательств устранят все замечания до 1 июля. Мониторинг выполнения комплексного плана реновации ЗАТО будет продолжен.

Напомним, что сейчас активно ведутся работы по капитальному ремонту жилых домов по всей области. Комплексный план реновации ЗАТО включает в себя, в том числе капитальные ремонты фасадов, крыш, внутридомовых инженерных сетей, а также благоустройство придомовых территорий. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 27,55 млрд – из федерального бюджета.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32596/