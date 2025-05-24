Таланты братьев наших меньших: шимпанзе барабанят в уникальном стиле, а морской лев пританцовывает под рок и техноВ России начинает действовать реестр должников по алиментам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.05.25 14:00

Председатель областной Думы Сергей Дубовой ознакомился с ходом капитального ремонта жилфонда в ЗАТО Видяево

В Мурманской области продолжается реализация Комплексного плана реновации ЗАТО. Спикер регионального парламента вместе с генеральным директором Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлией Барсуковой осмотрел текущие работы в гарнизоне подводников.

– Посмотрели жилые дома по улице Заречной, которые ремонтируются в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и реновации ЗАТО. Некоторые работы начались ещё в прошлом году и будут завершены в этом сезоне в середине лета. Есть замечания к управляющей компании по трем объектам. Там необходимо убрать строительный мусор и привести в порядок входные группы. Сегодня подрядчик приступил ещё к двум домам. Оценили фронт предстоящих ремонтных работ. Считаю, что для успешного решения поставленных задач необходимо скоординировать действия подрядчика, управляющей компании и администрации посёлка, – пояснил Сергей Дубовой.

В завершение Сергей Дубовой и Юлия Барсукова отметили, что большая часть мероприятий выполнена в срок и соответствует техническим требованиям. Вместе с этим выявлены недостатки. Подрядчики в рамках гарантийных обязательств устранят все замечания до 1 июля. Мониторинг выполнения комплексного плана реновации ЗАТО будет продолжен.

Напомним, что сейчас активно ведутся работы по капитальному ремонту жилых домов по всей области. Комплексный план реновации ЗАТО включает в себя, в том числе капитальные ремонты фасадов, крыш, внутридомовых инженерных сетей, а также благоустройство придомовых территорий. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 27,55 млрд – из федерального бюджета.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32596/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Марина
21.05.25 15:46
Добрый день Подскажите пожалуйста, личный кабинет военнослужащего не обновляется с 03.03.2025 Являюсь женой участка СВО *** День добрый! На сайте Минобороны проводятся технические работы. Они прин
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире01:50«Медленное ТВ-Камин».05:20«Коготь из Мавритании-2». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Налог на профессиональное безделье: за — только 17%, против — 63% россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 32 копейки, доллар теряет почти 2,5 копейки-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 и 26 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)В России начинает действовать реестр должников по алиментам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»