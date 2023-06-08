Председатель областной Думы Сергей Дубовой поздравил соцработников с наступающим профессиональным праздником

Спикер регионального парламента встретился со специалистами Центра поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции. Он поблагодарил специалистов Центра за неравнодушие ко всем, кому сегодня остро необходимо особое внимание и забота государства, подчеркнув, что их миссия важна и очень нужна людям.

– Центр создавался для того, чтобы адресно помогать семьям бойцов, которые сейчас находятся на передовой. Пока глава семьи защищает нашу страну, он должен быть спокоен за своих близких и уверен, что им окажут поддержку в любой жизненной ситуации, - отметил Сергей Дубовой. – О том, что эта структура востребована и крайне необходима, говорит статистика – за семь месяцев принято более 12 тысяч вопросов. За этими цифрами – реальные люди и их судьбы. В канун Дня социального работника, желаю всем специалистам Центра терпения и неиссякаемой энергии, как можно больше радостных моментов, крепкого здоровья и дальнейших успехов в их благородном деле!

Центр поддержки семей мобилизованных и участников специальной военной операции был создан в Мурманской области 1 ноября 2022 года по инициативе губернатора региона. Отделения работают на базе Центров социальной поддержки населения по всему региону. Кураторы Северного и Южного отдела поддерживают постоянную связь с семьями и помогают оперативно решать запросы каждой конкретной семьи. Это может быть оказание юридической помощи, содействие в получении медицинской помощи, образования, трудоустройстве, оформлении социальных выплат. Особое внимание кураторы уделяют психологической поддержке и социальной помощи пожилым родственникам участников СВО. Контактные данные специалистов Центра в разрезе курируемых муниципальных образований размещены на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области.

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