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Мурманская область. Арктика (16+)01.05.24 10:00

Председатель областной Думы Сергей Дубовой поздравляет северян с Днём Весны и Труда

Уважаемые земляки! Дорогие северяне!

Первомай был и остаётся для всех нас днём добра и справедливости, олицетворением сплочённости и солидарности. Он прославляет ценности, значимые для всех северян: уважение к труду, целеустремленность, талант, желание достигать в своем деле выдающихся результатов на благо земляков и всей страны. Во все времена люди, обладающие такими качествами, пользовались заслуженным почётом и уважением.

Особая признательность - ветеранам, создававшим трудовую славу Заполярья. Новое поколение северян с честью продолжает эти традиции и развивает наш край, умножая его экономический, культурный и научный потенциал.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, здоровья, уверенности в своих силах и новых успехов на благо России и Мурманской области!

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30016/

 

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