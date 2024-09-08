Председатель областной Думы Сергей Дубовой принял участие в голосовании на выборах губернатора Мурманской области

Глава регионального парламента проголосовал утром 8 сентября очно на избирательном участке в ЗАТО Видяево.

- Выбирать, значит, думать, планировать свою жизнь и будущее своего региона, - подчеркнул Сергей Дубовой. - Лично я проголосовал за динамичное развитие Мурманской области и позитивные перемены. Напомню, они отражены в стратегическом плане «На Севере - жить» на ближайшие пять лет, который мы создавали вместе. Почему голосую очно? Чтобы прочувствовать свою причастность к будущему Мурманской области, а также оценить организацию процедуры голосования. Хочу отметить безопасность, открытость и прозрачность выборов, которые, в том числе, обеспечивают независимые наблюдатели. А ещё – позитивное настроение самих избирателей.

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, по состоянию на 15.00 часов 8 сентября на выборах в нашем регионе Мурманской области проголосовали 36,83% избирателей (с учётом дистанционного электронного голосования).

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30693/