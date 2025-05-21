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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.25 14:30

Председатель областной Думы Сергей Дубовой провёл приём граждан в ЗАТО Видяево

В центре внимания были вопросы, связанные с поддержкой членов семей участников специальной военной операции. Так, к председателю областной Думы обратилась мать военнослужащего, пропавшего без вести в зоне спецоперации, с просьбой продлить ей временную регистрацию по месту жительства сына. Как отметил Сергей Дубовой, этот вопрос будет оперативно решён.

Ещё одной пожилой женщине, матери погибшего воина, требуется специализированная медицинская помощь. Глава парламента направит соответствующее обращение в Кольскую центральную районную больницу, где она сейчас находится.

Житель дома по улице Заречной обратился к спикеру с жалобой на подрядную организацию, которая некачественно сделала в прошлом году ремонт кровли и оставила после проведения работ большое количество строительного мусора.

- По этому вопросу я уже обратился в Фонд капитального ремонта Мурманской области, - сказал Сергей Дубовой. – В ближайшие дни вместе с генеральным директором фонда и временно исполняющим обязанности главы посёлка планируем побывать на ряде объектов в Видяево, обсудить сложившуюся ситуацию с руководством строительной компании и добиться того, чтобы все замечания были в кратчайшие сроки устранены, а мусор убран. Это особенно важно сейчас, когда муниципальное образование приводится в порядок после зимнего периода.

- Приём граждан - крайне важный формат депутатской работы: он не только позволяет решить насущные проблемы наших земляков, но и выявить наиболее актуальные тенденции, понять, на что сейчас следует обратить пристальное внимание, - подчеркнул Сергей Дубовой.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32570/

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