Председатель областной Думы Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в ЗАТО город Заозерск

Председатель областной Думы принял участие в заседании Совета депутатов муниципального образования, где главой ЗАТО был избран выпускник региональной программы «Герои Севера», участник специальной военной операции капитан 1 ранга Ярослав Мельник. Спикер поздравил избранного руководителя города морской доблести, пожелав успешной и плодотворной работы на благо дальнейшего развития Заозерска.

В этот же день спикер посмотрел ход реализации программы реновации ЗАТО – посетил Центр культуры и библиотечного обслуживания им. Героя России вице-адмирала М.В. Моцака, где продолжается капитальный ремонт, а также участок, на котором демонтированы два выведенных из эксплуатации многоквартирных дома.

Парламентарий также осмотрел участок автодороги по улице Мира. В этом году здесь планируется устройство тротуара и замена 62 опор освещения. На данном этапе идет подготовка к монтажу новых уличных светильников. Окончание работ запланировано на конец августа.

Депутат оценил и ход ямочного ремонта во дворе домов 9, 9а, 9б по улице Мира. На сегодняшний день работы выполнены на 80%, возле дома 9а уже сделан новый тротуар, полностью залита линия.

— В Мурманской области дорожно-строительный сезон вступил в активную фазу. В текущем году запланировано привести в порядок свыше 123 км дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», народной программе «На Севере – жить!» и программе реновации ЗАТО. Главное требование остаётся неизменным – строгое соблюдение технологий, графиков и контроль качества на каждом этапе, – прокомментировал Сергей Дубовой.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34542/