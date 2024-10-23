Председатель областной Думы Сергей Дубовой вместе с и.о. министра образования и науки региона Дианой Кузнецовой посетил Мурманский педагогический колледж

Спикер осмотрел учебные зоны, познакомился с образовательными программами, обучающиеся также продемонстрировали свои знания и навыки.

Педколледж осуществляет подготовку по пяти специальностям среднего профессионального образования УГПС «Образование и педагогические науки». В нём обучаются 925 студентов, среди которых как жители Мурманской области, так и других регионов. В прошлом году на базе колледжа был создан кластер «Образование на Мурмане» в отрасли «Педагогика в Мурманской области». В него вошли Печенгский политехнический техникум и Северный колледж физической культуры и спорта.

Педколледж также является участником федерального проекта «Профессионалитет», в рамках которого были значительно обновлены материально-техническая база и учебные помещения.

— За последние годы в Мурманской области сделано многое, чтобы система среднего профессионального образования стала эффективной и гибкой, оперативно отвечала на изменения в экономике и вызовы времени. Кроме этого, большие изменения произошли и в образовательных пространствах, они стали современные, комфортные и функциональные. Здесь хочется учиться! - отметил Сергей Дубовой.

Парламентарий также заострил внимание на высоком уровне подготовки будущих воспитателей и учителей начальных классов.

В завершение депутат принял участие в уроке финансовой грамотности, подчеркнув, что это важные и необходимые знания в современном мире и отрадно, что такой предмет есть в образовательной программе.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30978/