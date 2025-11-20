Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт работе нового терминала аэропорта Мурманск

Председатель правительства России в режиме телемоста торжественно открыл первую очередь нового аэровокзального комплекса в столице Арктики с площадки выставки «Транспортная неделя – 2025».

«В Мурманске, в северной гавани, будет комфортно принимать людей и путешествовать. Транспортная инфраструктура очень сильно влияет на все смежные отрасли. Она даёт мощнейший толчок экономическому развитию региона. Необходимо усиливать связанность нашей большой красивой страны. И вы уже знаете, что мы планируем к 2030 году 75 аэропортов нашей страны полностью модернизировать, перестроить. Хочу поздравить всех вас и особенно трудовые коллективы тех, кто сегодня работал, старался к этому замечательному празднику, а сегодня праздник всех работников транспорта. Я хочу поздравить вас всех с этим праздником, пожелать удачи, успеха и выполнения всех поставленных задач», – сказал Михаил Мишустин.

На открытии нового терминала в Мурманске присутствовали заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и заместитель генерального директора «Новапорт Холдинг» Александр Корытный.

«Прежде всего, важно, как терминал оценят жители Мурманской области и гости региона. Главное, чтобы он был удобен пассажирам. Чтобы как можно больше людей хотели провести время – отдохнуть или поработать на Арктической территории. Совершенно очевидно, что терминал современный, он в большей степени отвечает тому пассажиропотоку, который сегодня в Мурманске уже сформировался. Уверен в том, что новый терминал принесёт положительные эмоции жителям Мурманска. Транспортная доступность, возможность общаться с жителями других городов, возможность более тесно сотрудничать с инвесторами даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию Мурманской области», – отметил Юрий Трутнев.

«Проекты строительства новой аэропортовой инфраструктуры вносят важный вклад в повышение доступности Арктики, интерес к которой у российских и зарубежных туристов растет. В прошлом году турпоток в Арктику вырос на 7% – до 1,3 млн человек. В этом году ожидаем 1,5 млн туристов. Северный туризм становится всё более привлекательным. Разработанными по поручению Президента России планами развития опорных населённых пунктов Арктики предусмотрены проекты строительства и модернизации аэропортовой инфраструктуры в Хибинах, Нарьян-Маре, Тикси, на Чукотке, в Воркуте. Транспорт и логистика – в числе приоритетных направлений обновления и развития опорных арктических городов», – подчеркнул Алексей Чекунков.

Андрей Чибис отметил, что новый терминал аэропорта – мощный импульс для роста экономики и качества жизни на Севере, ещё один шаг к тому, чтобы Мурманская область была более современной и комфортной, а людям хотелось на Севере жить.

«Для нашего региона аэропорт – мощный драйвер развития. Всё больше гостей приезжают в Мурманскую область за северным сиянием, арктическими маршрутами, уникальной природой. Новый терминал позволит этот интерес кратно увеличить. Строительство терминала, увеличение пропускной способности и комплексная модернизация аэропорта создает прочный фундамент для дальнейшего роста экономики региона. Хочу искренне поблагодарить правительство России и лично вас, Михаила Владимирович, за постоянную поддержку наших арктических инициатив. Огромное спасибо Юрию Петровичу Трутневу и Алексею Олеговичу Чекункову. Отдельные слова благодарности федеральному Минтрансу, «ВЭБ.РФ», инвесторам, строителям и всей нашей команде благодаря которой этот важнейший объект появился», – сказал глава региона.

Как отметил Президент России Владимир Путин на Международном арктическом форуме в марте 2025 года: «Мурманск и Мурманская область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития». Так, ВРП на душу населения вырос в 2,3 раза (1,7 млн рублей на 1 жителя), регион входит в топ-10 России по этому показателю.

Мурманская область – ворота в Русскую Арктику. Именно здесь реализуются крупные инфраструктурные проекты, имеющие стратегическое значение не только для региона, но и для всей страны. В их числе – развитие Мурманского транспортного узла и Трансарктического транспортного коридора, поддержанное Президентом Владимиром Путиным. Ввод в эксплуатацию нового терминала – это не только возможность дальнейшего роста экономики региона, но и создание комфортной среды для людей, что крайне важно для жителей и гостей, количество которых растёт с каждым годом. Мурманская область – самая близкая Арктика. Каждый третий турист, выбирающий её, едет в наш регион. В 2024 году установлен абсолютный рекорд посещаемости - 761 тысяча гостей. Туризм, как подчеркнул Андрей Чибис, является драйвером развития городской экономики и одним из приоритетных направлений стратегического плана «На Севере – Жить!».

«Создание и модернизация аэропортов – это не просто инженерная задача. Это вклад в экономическое развитие, в туристическую привлекательность, в социальную сплочённость. Это работа, которая напрямую влияет на качество жизни людей. И поэтому мы будем продолжать поступательное развитие аэропорта Мурманск в ближайшие годы. Уже ведётся работа над второй очередью, – сообщил генеральный директор «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич.

Строительство терминала внутренних воздушных линий аэропорта Мурманск начато в 2023 году, завершено в 2025. Общая стоимость проекта - 4,7 млрд рублей. Финансирование предоставлено в форме синдицированного кредита от «ВЭБ.РФ» и «Сбербанка». Площадь терминала – 7,5 тысячи м², пропускная способность – до 400 пассажиров в час (старый терминал – 200 пассажиров в час). Фасад воплощает образ Хибин – крупнейшего горного массива на Кольском полуострове, с элементами, имитирующими северное сияние.

Маршрутная сеть аэропорта связывает Мурманск с Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Архангельском, Казанью, Екатеринбургом, Череповцом, Нижним Новгородом, Сочи, Минском (Беларусь).

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2022 году пассажиропоток аэропорта Мурманск составил 1299 тысяч человек. В 2023 году он возрос на 10% и составил 1435 тысяч человек, в 2024 году эта цифра возросла до 1464 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель на 2,2%. За первое полугодие 2025 года аэропорт Мурманск обслужил 702194 пассажира.

Существующий терминал аэропорта Мурманск — это историческое здание, построенное в 1970-х годах. В настоящее время он продолжает функционировать, но после ввода в эксплуатацию нового терминала планируется его реконструкция и переориентация на обслуживание международных рейсов. Это позволит обеспечить пассажиропоток на международных направлениях не менее 240 пассажиров в час (текущая пропускная способность пункта пропуска составляет 150 пассажиров в час). Потенциал международного въездного туризма, в том числе из Китая, Южной Кореи и Республики Беларусь позволяет прогнозировать рост пассажиропотока аэропорта на международных направлениях до 300 тысяч пассажиров к 2030 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557329/#&gid=1&pid=6