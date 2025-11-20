Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» открывает новый сезонМихаил Мишустин поручил проработать вопрос увеличения объёмов перевозки рыбной продукции по СМП
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.11.25 16:00

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт работе нового терминала аэропорта Мурманск

Председатель правительства России в режиме телемоста торжественно открыл первую очередь нового аэровокзального комплекса в столице Арктики с площадки выставки «Транспортная неделя – 2025».

«В Мурманске, в северной гавани, будет комфортно принимать людей и путешествовать. Транспортная инфраструктура очень сильно влияет на все смежные отрасли. Она даёт мощнейший толчок экономическому развитию региона. Необходимо усиливать связанность нашей большой красивой страны. И вы уже знаете, что мы планируем к 2030 году 75 аэропортов нашей страны полностью модернизировать, перестроить. Хочу поздравить всех вас и особенно трудовые коллективы тех, кто сегодня работал, старался к этому замечательному празднику, а сегодня праздник всех работников транспорта. Я хочу поздравить вас всех с этим праздником, пожелать удачи, успеха и выполнения всех поставленных задач», – сказал Михаил Мишустин.

На открытии нового терминала в Мурманске присутствовали заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и заместитель генерального директора «Новапорт Холдинг» Александр Корытный. 

«Прежде всего, важно, как терминал оценят жители Мурманской области и гости региона. Главное, чтобы он был удобен пассажирам. Чтобы как можно больше людей хотели провести время – отдохнуть или поработать на Арктической территории. Совершенно очевидно, что терминал современный, он в большей степени отвечает тому пассажиропотоку, который сегодня в Мурманске уже сформировался. Уверен в том, что новый терминал принесёт положительные эмоции жителям Мурманска. Транспортная доступность, возможность общаться с жителями других городов, возможность более тесно сотрудничать с инвесторами даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию Мурманской области», – отметил Юрий Трутнев.

«Проекты строительства новой аэропортовой инфраструктуры вносят важный вклад в повышение доступности Арктики, интерес к которой у российских и зарубежных туристов растет. В прошлом году турпоток в Арктику вырос на 7% – до 1,3 млн человек. В этом году ожидаем 1,5 млн туристов. Северный туризм становится всё более привлекательным. Разработанными по поручению Президента России планами развития опорных населённых пунктов Арктики предусмотрены проекты строительства и модернизации аэропортовой инфраструктуры в  Хибинах, Нарьян-Маре, Тикси, на Чукотке, в Воркуте. Транспорт и логистика – в числе приоритетных направлений обновления и развития опорных арктических городов», – подчеркнул Алексей Чекунков. 

Андрей Чибис отметил, что новый терминал аэропорта – мощный импульс для роста экономики и качества жизни на Севере, ещё один шаг к тому, чтобы Мурманская область была более современной и комфортной, а людям хотелось на Севере жить.

«Для нашего региона аэропорт – мощный драйвер развития. Всё больше гостей приезжают в Мурманскую область за северным сиянием, арктическими маршрутами, уникальной природой. Новый терминал позволит этот интерес кратно увеличить. Строительство терминала, увеличение пропускной способности и комплексная модернизация аэропорта создает прочный фундамент для дальнейшего роста экономики региона. Хочу искренне поблагодарить правительство России и лично вас, Михаила Владимирович, за постоянную поддержку наших арктических инициатив. Огромное спасибо Юрию Петровичу Трутневу и Алексею Олеговичу Чекункову. Отдельные слова благодарности федеральному Минтрансу, «ВЭБ.РФ», инвесторам, строителям и всей нашей команде благодаря которой этот важнейший объект появился», – сказал глава региона.

Как отметил Президент России Владимир Путин на Международном арктическом форуме в марте 2025 года: «Мурманск и Мурманская область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития». Так, ВРП на душу населения вырос в 2,3 раза (1,7 млн рублей на 1 жителя), регион входит в топ-10 России по этому показателю.

Мурманская область – ворота в Русскую Арктику. Именно здесь реализуются крупные инфраструктурные проекты, имеющие стратегическое значение не только для региона, но и для всей страны. В их числе – развитие Мурманского транспортного узла и Трансарктического транспортного коридора, поддержанное Президентом Владимиром Путиным. Ввод в эксплуатацию нового терминала – это не только возможность дальнейшего роста экономики региона, но и создание комфортной среды для людей, что крайне важно для жителей и гостей, количество которых растёт с каждым годом. Мурманская область – самая близкая Арктика. Каждый третий турист, выбирающий её, едет в наш регион. В 2024 году установлен абсолютный рекорд посещаемости - 761 тысяча гостей. Туризм, как подчеркнул Андрей Чибис, является драйвером развития городской экономики и одним из приоритетных направлений стратегического плана «На Севере – Жить!».

«Создание и модернизация аэропортов – это не просто инженерная задача. Это вклад в экономическое развитие, в туристическую привлекательность, в социальную сплочённость. Это работа, которая напрямую влияет на качество жизни людей. И поэтому мы будем продолжать поступательное развитие аэропорта Мурманск в ближайшие годы. Уже ведётся работа над второй очередью, – сообщил генеральный директор «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич.

Строительство терминала внутренних воздушных линий аэропорта Мурманск начато в 2023 году, завершено в 2025. Общая стоимость проекта - 4,7 млрд рублей.  Финансирование предоставлено в форме синдицированного кредита от «ВЭБ.РФ» и «Сбербанка». Площадь терминала – 7,5 тысячи м², пропускная способность – до 400 пассажиров в час (старый терминал – 200 пассажиров в час). Фасад воплощает образ Хибин – крупнейшего горного массива на Кольском полуострове, с элементами, имитирующими северное сияние.

Маршрутная сеть аэропорта связывает Мурманск с Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Архангельском, Казанью, Екатеринбургом, Череповцом, Нижним Новгородом, Сочи, Минском (Беларусь).

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2022 году пассажиропоток аэропорта Мурманск составил 1299 тысяч человек. В 2023 году он возрос на 10% и составил 1435 тысяч человек, в 2024 году эта цифра возросла до 1464 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель на 2,2%. За первое полугодие 2025 года аэропорт Мурманск обслужил 702194 пассажира.

Существующий терминал аэропорта Мурманск — это историческое здание, построенное в 1970-х годах. В настоящее время он продолжает функционировать, но после ввода в эксплуатацию нового терминала планируется его реконструкция и переориентация на обслуживание международных рейсов. Это позволит обеспечить пассажиропоток на международных направлениях не менее 240 пассажиров в час (текущая пропускная способность пункта пропуска составляет 150 пассажиров в час). Потенциал международного въездного туризма, в том числе из Китая, Южной Кореи и Республики Беларусь позволяет прогнозировать рост пассажиропотока аэропорта на международных направлениях до 300 тысяч пассажиров к 2030 году.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557329/#&gid=1&pid=6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Я выбираю Север». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Редкое явление: в Мурманской области обнаружены фальшивые монеты-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,18 рубля, доллар потерял 21 копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»