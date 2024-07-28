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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.24 12:00

Председатель Правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф поддержал предложение губернатора Андрея Чибиса о создании в Мурманской области кампуса «Школы 21» для обучения IТ-технологиям

26 июля в Москве состоялась рабочая встреча президента, председателя правления ПАО «Сбербанк России» Германа Грефа с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. В рамках рабочей встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере реализации совместных проектов. Среди них – открытие в Мурманской области первого в России Центра цифрового искусства «Муза», а также реализация проекта информационных технологий «Школа 21».

«Вместе со «Сбером» мы создаём первый в России Центр цифрового искусства «Муза» – откроем его в следующем году в бывшем кинотеатре «Родина», реконструкцию которого сейчас ведём. Также при поддержке Германа Оскаровича будем создавать в Мурманске бесплатную школу цифровых технологий «Сбера» «Школа 21», – сказал Андрей Чибис.

По словам главы региона, отдельное направление сотрудничества со «Сбером», которое будет тщательно прорабатываться, –  масштабное внедрение цифровых сервисов в разные отрасли, в первую очередь, в сферу здравоохранения Мурманской области.

«Школа 21» — это школа программирования от «Сбера», которая даёт возможность людям от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Реализация проекта по созданию образовательной среды в области программирования и инновационных технологий «Школа 21» ПАО «Сбербанк» позволит региону готовить грамотных специалистов для различных сфер и отраслей экономики, а также обеспечивать приток квалифицированных кадров на предприятия Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Сбер» является стратегическим партнёром правительства Мурманской области в части реализации проекта «Единая карта жителям Мурманской области». Соответствующее соглашение было подписано в июне на полях Петербургского международного экономического форума. Участие «Сбера» в проекте позволит жителям региона в дальнейшем выпускать карту «Единую карту жителя Мурманской области» в офисе банка, если её нет, и экономить на поездках в общественном городском транспорте, расплачиваясь картой. «Сбер» также реализует техническую возможность привязки действующей банковской карты «Мир» к проекту «Единая карта жителя Мурманской области».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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