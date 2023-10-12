Председатель СФ Валентина Матвиенко и губернатор Андрей Чибис посетили выставку, посвящённую достижениям Мурманской области

В рамках Дней Мурманской области в Совете Федерации открылась экспозиция о достижениях и успехах Кольского Заполярья. Её посетили председатель СФ Валентина Матвиенко, губернатор Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, а также участники делегации региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, выставка состоит из нескольких блоков. Каждый рассказывает о достижениях и успехах Кольского Заполярья в различных сферах.

Первый блок посвящён экономике Мурманской области, здесь перечислены основные показатели и динамика развития за последние 4 года. Так, порт Мурманск занимает 1-е место по грузообороту среди портов АЗ РФ, а также входит в топ-5 в стране по объёмам перевалки грузов. Также на территории региона действует два преференциальных режима – ТОР «Столица Арктики» и АЗ РФ. Кроме того, зафиксирован рост промпроизводства на 10,6%, по России – на 7%. За 2022 год объём налоговых поступлений от промышленных предприятий региона, получивших налоговые льготы, реализующих приоритетные и стратегические инвестиционные проекты, составил 21 млрд рублей. Для малого и среднего бизнеса действует 51 мера поддержки.

Из экспозиции можно узнать о ключевых проектах: Мурманский транспортный узел, Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, освоение литиевых месторождений, газификации.

«Мурманская область – важнейший регион для развития нашей страны. Мы реализуем ряд стратегических проектов, которые привлекают инвестиции в наш регион, создают новые рабочие места. Значимую часть в нашей работе занимает социальная политика. Новые детские сады, амбулатории и ФАПы, ремонт школьных и молодежных пространств – все это мы активно реализуем в рамках нацпроектов и стратегического плана «На Севере – жить», – отметил глава региона.

Одна из важнейших частей выставки посвящена стратегическому плану «На Севере – жить». За него проголосовали более 50 тысяч жителей, и он включает более 500 тысяч предложений от них. В план входит 16 ключевых отраслей, 174 мероприятия будут реализованы до 2025 года.

Особое место в выставке занимает программа по реновации ЗАТО, поддержанная главой государства. Благодаря этому развивается социальная, энергетическая, жилищная инфраструктура населенных пунктов, где живут военные и их близкие. Также для семей мобилизованных и участников СВО действует 23 вида поддержки.

Отдельное место занимает блок, рассказывающий про развитие на территории региона проекта «СОПКИ», которые создаются в рамках плана «На Севере - жить». Напомним, в Мурманске создано 25 пространств для досуга молодёжи, 17 «СОПКИ.СПОРТ», открыты первые «СОПКИ.СЕМЬЯ». Кроме того, на выставке представлены меры поддержки различных групп населения, в том числе семей и молодёжи, а также достижения в социальной сфере. Например, для отличников и активных молодых северян запущены различные стипендии. Помимо этого, в регионе действуют 64 меры поддержки в социальной сфере, запущены проекты «Работа рядом» и «Курс на Север».

Председатель СФ Валентина Матвиенко отметила реализацию проекта «СОПКИ», а также качественную работу на территории ЗАТО и с семьями военнослужащих.

«Благодарю за подготовку, содержательные доклады, выставку и неравнодушие, с которым вы относитесь к решению проблем своего региона», – отметила председатель СФ Валентина Матвиенко.

Среди достижений в социальной сфере – строительство детских садов; открытие современных мастерских в колледжах, модельных библиотек, площадок олимпиадной подготовки «Уникум»; обновление пространств в рамках программы «Арктическая школа»; ремонт медучреждений; благоустройство; проект «Свой дом в Арктике», обновление автопарков.

Завершает выставку блок про туристическую привлекательность региона.

Фото (пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания России): https://gov-murman.ru