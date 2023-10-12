Журналист Юрий Банько, занявший третье место в Международном медиаконкурсе «Энергия пера», благодарит «Арктик-ТВ»Более 135 тысяч жителей Мурманской области уже вакцинировались против сезонного гриппа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.10.23 11:00

Председатель СФ Валентина Матвиенко и губернатор Андрей Чибис посетили выставку, посвящённую достижениям Мурманской области

В рамках Дней Мурманской области в Совете Федерации открылась экспозиция о достижениях и успехах Кольского Заполярья. Её посетили председатель СФ Валентина Матвиенко, губернатор Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, а также участники делегации региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, выставка состоит из нескольких блоков. Каждый рассказывает о достижениях и успехах Кольского Заполярья в различных сферах.

Первый блок посвящён экономике Мурманской области, здесь перечислены основные показатели и динамика развития за последние 4 года. Так, порт Мурманск занимает 1-е место по грузообороту среди портов АЗ РФ, а также входит в топ-5 в стране по объёмам перевалки грузов. Также на территории региона действует два преференциальных режима – ТОР «Столица Арктики» и АЗ РФ. Кроме того, зафиксирован рост промпроизводства на 10,6%, по России – на 7%. За 2022 год объём налоговых поступлений от промышленных предприятий региона, получивших налоговые льготы, реализующих приоритетные и стратегические инвестиционные проекты, составил 21 млрд рублей. Для малого и среднего бизнеса действует 51 мера поддержки.

Из экспозиции можно узнать о ключевых проектах: Мурманский транспортный узел, Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, освоение литиевых месторождений, газификации.

«Мурманская область – важнейший регион для развития нашей страны. Мы реализуем ряд стратегических проектов, которые привлекают инвестиции в наш регион, создают новые рабочие места. Значимую часть в нашей работе занимает социальная политика. Новые детские сады, амбулатории и ФАПы, ремонт школьных и молодежных пространств – все это мы активно реализуем в рамках нацпроектов и стратегического плана «На Севере – жить», – отметил глава региона.

Одна из важнейших частей выставки посвящена стратегическому плану «На Севере – жить». За него проголосовали более 50 тысяч жителей, и он включает более 500 тысяч предложений от них. В план входит 16 ключевых отраслей, 174 мероприятия будут реализованы до 2025 года.

Особое место в выставке занимает программа по реновации ЗАТО, поддержанная главой государства. Благодаря этому развивается социальная, энергетическая, жилищная инфраструктура населенных пунктов, где живут военные и их близкие. Также для семей мобилизованных и участников СВО действует 23 вида поддержки.

Отдельное место занимает блок, рассказывающий про развитие на территории региона проекта «СОПКИ», которые создаются в рамках плана «На Севере - жить». Напомним, в Мурманске создано 25 пространств для досуга молодёжи, 17 «СОПКИ.СПОРТ», открыты первые «СОПКИ.СЕМЬЯ». Кроме того, на выставке представлены меры поддержки различных групп населения, в том числе семей и молодёжи, а также достижения в социальной сфере. Например, для отличников и активных молодых северян запущены различные стипендии. Помимо этого, в регионе действуют 64 меры поддержки в социальной сфере, запущены проекты «Работа рядом» и «Курс на Север».

Председатель СФ Валентина Матвиенко отметила реализацию проекта «СОПКИ», а также качественную работу на территории ЗАТО и с семьями военнослужащих.

«Благодарю за подготовку, содержательные доклады, выставку и неравнодушие, с которым вы относитесь к решению проблем своего региона», – отметила председатель СФ Валентина Матвиенко.

Среди достижений в социальной сфере – строительство детских садов; открытие современных мастерских в колледжах, модельных библиотек, площадок олимпиадной подготовки «Уникум»; обновление пространств в рамках программы «Арктическая школа»; ремонт медучреждений; благоустройство; проект «Свой дом в Арктике», обновление автопарков.

Завершает выставку блок про туристическую привлекательность региона.

 

Фото (пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания России): https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечениеКардиохирурги Манолис Чармадов и Сергей Штольдер: большая операция или стентирование? Есть ли жизнь после операции на сердце?Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Проверь свои объекты»: как увидеть свою недвижимость на сайте «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:00«Выходные на колесах». Познавательная программа (6+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ от 0 до 35% поддерживают 45% россиян-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, а курс рубля резко растёт после указа Президента РФ об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортёров-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Обязательный аудит и экспертиза тарифов ЖКУ управляющих компаний может быть введён в России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика