Председатель Следственного комитета поручил поставить на контроль в центральном аппарате уголовное дело о покушении на убийство мальчика в Мурманской области

В ряде СМИ получила широкое распространение информация о преступлении, совершенном подростком в Мурманской области, где 15-летний учащийся одной из школ избил ногами и пытался задушить 11-летнего мальчика, а потом закопал его в снег практически без одежды. К ребёнку вовремя успела «скорая», ему оказана необходимая медицинская помощь. По данному факту следственными органами СК России по Мурманской области незамедлительно возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В СМИ приводятся сведения, что это далеко не первое преступление подростка. Четыре года назад он уже утопил 8-летнего ребёнка, но избежал ответственности в силу возраста. Соседи рассказывают, что бездействовали все – родители, школа, контролирующие органы.

Председатель Следственного комитета дал указание руководству следственного управления по Мурманской области в рамках расследования досконально выяснить причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления, проверить условия его жизни, отношения в семье и школе. Также глава ведомства потребовал дать оценку действиям (бездействию) сотрудников профильных служб и правоохранительных органов, обязанных осуществлять контроль за несовершеннолетними, совершившими противоправные действия.

Кроме того, председатель СК России поручил проверить полноту и объективность процессуальной проверки и принятых следственными органами решений по ранее совершенному подростком преступлению. Александр Бастрыкин дал указание подробно доложить обо всех обстоятельствах преступления в отношении ребёнка и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.