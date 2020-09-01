Председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев стал экскурсоводом

В последний летний день председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев посетил Центр развития детей и семейного досуга «Радость», которым руководит Светлана Ефремова, мама пяти детей. Повод был весомый – началось награждение победителей и участников конкурса «Дарю радость» в номинации «Спасибо за Ваш великий подвиг» в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняла участие и член общественной организации «Дети войны» Фаина Петровна Карпеева.

В конкурсе участвовали более 200 детей из североморских семей. Главный приз победителю – конструктор «ЛЕГО», но никто из участников конкурса без наград не останется, так как каждый вечер в Центре развития будут проходить подобные награждения.

При поведении церемоний вручения наград соблюдаются меры предосторожности: у всех присутствующих замеряется температура тела, а на каждую церемонию приглашается не более 10 человек.

Среди победителей в этот вечер были дети Игоря Дегтярева, протоиерея храма Архангела Михаила, отца пяти детей. Участвуя в конкурсе, они устроили представление, исполняя «Песню фронтового шофера», а также, песни «Прощайте, скалистые горы». Все они получили не только грамоты, но и «Конструктор для сборки».

Среди победителей были также дети семьи Лукьяновых и семьи Ефремовых. Девочки прочитали стихи. Евгений Алексеев вручал детям грамоты и подарки. Отдельного повествования заслуживает и Центр развития детей и семейного досуга «Радость», который семья Ефремовых создала на грант Международной организации «Православная инициатива». Впрочем, на средства гранда была закуплена лишь часть необходимого оборудования, а помещение было отремонтировано своими силами. Здесь обустроена кухня, где проводятся мастер-классы по выпечке. В художественной мастерской дети занимаются художественной росписью. Светлана Валерьевна показала исполненную детьми Мезенскую роспись. В гончарной мастерской смогут заниматься дети, начиная с 3-4-х лет. Обучать детей станут Яна и Таня - дочери Светланы Валерьевны, имеющие специальное образование. Для изготовления гончарных изделий имеются два гончарных круга и печь для обжига. И детишки уже добились неплохих результатов, изготавливая гончарные изделия. Их силами изготовлены подарки, которые вручаются ветеранам.

Здесь же в Центре планируется создать школу продленного дня и обустроить соляную пещеру. С родителями детей занятия по организации нормальных взаимоотношениям в семье будет проводить православный психолог Анастасия Тарасова.

После награждения и фотографирования, всех пригласили на чай с мёдом.

Но для Евгения Алексеева и семьи Дегтяревых общение не закончилось. Он сопроводил родителей и детей Дегтяревых, проживающих в Росляково, на экскурсию по городу.